سفر رهبری به کرمانشاه بزرگترین رویداد استان بعد از انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه ستاد استقبال از سفر مقام معظم رهبری عصر چهارشنبه به ریاست هاشمی استاندار کرمانشاه در محل استانداری تشکیل شد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به نتایج مثبت و تاثیرگذار حضور رهبر انقلاب در کرمانشاه، تاکید کرد: سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه مهم‌ترین رویدادی است که در طول دوران انقلاب اسلامی برای مردم این منطقه از زاگرس سربلند اتفاق افتاده است و وظیفه انسانی، اسلامی، اخلاقی و ایرانی ما ایجاب می کند در خور این مهم‌ترین حادثه دوران زندگی تلاش کنیم.

هاشمی گفت: طوری تلاش کنیم که در برابر تاریخ انقلاب اسلامی، امام راحل و شهدای انقلاب، سربلند باشیم، آنگونه که برازنده و شایسته تاریخ پر افتخار بیستون باستان و مرصادیان نام آشنا باشد.

استاندار کرمانشاه در پایان افزود: از تمام ادارات، ارگانها و سازمانهای دولتی و غیردولتی انتظار دارم به نحوی تلاش کنند که شور، سرور، جوش و خروش استقبال از این سفر تاریخی بی‌نظیر در جای جای استان ما نمایان باشد و بدانیم که کوچکترین سهل انگاری ما از چشم تیزبین مردم استان کرمانشاه دور نخواهد ماند و امکانی برای افسوس خوردن بر کارهای ناکرده وجود ندارد.