سرشماری عمومی نفوس و مسکن از دوم آبان امسال آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر،عادل آذر شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بیش از 54 هزار مامور در سرشماری عمومی نفوس و مسکن حضور دارند.

وی افزود: بیش از 114 هزار نفر نیروی انسانی در کل کشور از قبل پشتیبانی، فنی، آموزشی و نظارتی در سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه امسال درگیر هستند.

عادل آذر گفت: برای هر مامور آمار گیر 400 خانوار در نظر گرفته شده که باید با دقت و صحت اطلاعات لازم را از مردم بگیرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای اجرای دقیق سرشماری آبان ماه امسال افزود: طراحی و اعمال آخرین روش های آمارگیری و استخراج داده ها، تجزیه و تحلیل 2 ساله بر روی فرم های سرشماری و برگزاری چندین دوره کارگاه های آموزشی برخی از اقدامات انجام شده در جهت اجرای صحیح سرشماری است.

رئیس مرکز آمار کشور ادامه داد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن امسال با مطالعه روی 70 کشور و درنظر گرفتن جنبه های فنی و علمی روز دنیا انجام می گیرد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به لحاظ جمع آوری و استخراج جزو اولین کشورها و به لحاط تعداد سرشماری از کشورهای رتبه بالا است.

رئیس مرکز آمار کشور یادآور شد: مردم حتی الامکان در طول 21 روز اجرای طرح سرشماری در منازل خود حضور داشته باشند و بدانند که با دادن اطلاعات صحیح و دقیق باعث پیشرفت و آبادانی استان خود خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در هر استان ساز و کار وسیعی در حوزه نظارتی برنامه ریزی شده عنوان کرد: رئیس ستاد سرشماری در هر استان استاندار است و مرکز آمار ایران تنها نقش نظارتی و کنترل کیفیت را به عهده دارد.

عادل آذر با بیان اینکه نتایج نهایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آخر اردیبهشت سال 91 اعلام خواهد شد، گفت: اولین نتیجه قابل استفاده سرشماری آخر آذر ماه امسال اعلام می شود و همچنین در طول سرشماری هر سه روز یک بار تعداد خانوار و نفوس به مردم اعلام خواهد شد.

وی افزود: در مرکز آمار آمر کشور به دنبال آن هستیم 13 بانک اطلاعاتی کشور را به این مرکز متصل کنیم و در صورت اتصال آنها شبکه آمار و اطلاعات ملی را خواهیم داشت.