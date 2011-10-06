پنج ساله شدن سرشماری نفوس و مسکن اقدام مطلوبی است

حمیدرضا فروزنده در گفتگو با خبرنگار مهر تسهیل در برنامه ریزی را مهم ترین مزیت اجرای سرشماری های نفوس و مسکن بیان و تأکید کرد: این سرشماری نقش سازنده ای در تحقق اهداف همه جانبه نظام برای پیشرفت و توسعه دارد.

وی افزود: در شهرستان ها فقط و فقط بایداحکام مربوط به سرشماری یاد شده طبق چارت تشکیلاتی ابلاغی صادر شوند.



مدیر اجرایی طرح سرشماری نفوس و مسکن در چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: قرار دادن تمامی امکانات مورد نیاز از سوی دستگاه های اجرایی به صورت رایگان برای برگزاری این سرشماری ضرورت و الزام دارد.

فروزنده گفت: با آغاز زمان اجرای طرح یاد شده، تمامی اخبار و اطلاع رسانی شهرستان ها در این باره، روزانه رصد، بررسی و ارزیابی می شود.

