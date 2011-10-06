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۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۷

فروزنده به مهر خبر داد:

پنج ساله شدن سرشماری نفوس و مسکن اقدام مطلوبی است

پنج ساله شدن سرشماری نفوس و مسکن اقدام مطلوبی است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر اجرایی طرح سرشماری نفوس و مسکن در چهارمحال و بختیاری گفت: برگزاری پنج ساله سرشماری نفوس و مسکن یکی از اقدامات بسیار مطلوب دولت است.

حمیدرضا فروزنده در گفتگو با خبرنگار مهر تسهیل در برنامه ریزی را مهم ترین مزیت اجرای سرشماری های نفوس و مسکن بیان و تأکید کرد: این سرشماری نقش سازنده ای در تحقق اهداف همه جانبه نظام برای پیشرفت و توسعه دارد.

وی  افزود: در شهرستان ها فقط و فقط بایداحکام مربوط به سرشماری یاد شده طبق چارت تشکیلاتی ابلاغی صادر شوند.

مدیر اجرایی طرح سرشماری نفوس و مسکن در چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: قرار دادن تمامی امکانات مورد نیاز از سوی دستگاه های اجرایی به صورت رایگان برای برگزاری این سرشماری ضرورت و الزام دارد.
 
فروزنده گفت: با آغاز زمان اجرای طرح یاد شده، تمامی اخبار و اطلاع رسانی شهرستان ها در این باره، روزانه رصد، بررسی و ارزیابی می شود.
 
کد مطلب 1425759

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