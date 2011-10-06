تبلیغ حوزه های علمیه باید به شیوه های قبل از انقلاب بازگردد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری صبح پنج شنبه در پنجمین اجلاس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با علما و فضلای استانهای یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان، اظهار داشت: اوایل انقلاب تعداد دانشجویان بسیار کم و تعداد طلاب زیاد بود اما دانشگاه ها طی 30 سال گذشته به پیشرفتهای خوبی دست یافته اند و حوزه ها عقب گرد داشته اند که یزد نیز از این قاعده مستثنی نیست.

ناصری با اشاره به قدمت حوزه های علمیه یزد عنوان کرد: در سال 650 هجری 800 مدرسه و حوزه در یزد دایر بوده است.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه توجه به علوم دینی توسط دولتها صورت گرفته است، اظهار امیدواری کرد: این اجلاس برکات فراوانی به ویژه در زمینه توسعه حوزه های علمیه برای استان یزد داشته باشد.

ناصری با بیان اینکه یزد از موقعیت ویژه ای در کشور برخودار است، افزود: این استان ظرفیت آن را دارد که از سایر استانها طلبه جذب کند به همین دلیل باید شرایط جذب پنج هزار نفر در این استان فراهم و زیرساختها مهیا شود.

استاندار یزد نیز در این مراسم با خیرمقدم به آیت الله جنتی، آیت الله مقتدایی، آیت الله وافی و سایر ائمه جمعه، علما، روحانیون و استانداران، یاد و خاطره شهید صدوقی و فرزند برومند ایشان را گرامی داشت.

محمدرضا فلاح زاده عنوان کرد: یزد دو هزار و 775 مسجد و تکیه خیرساز دارد و علمای بزرگی همچون آیت الله حائری یزدی موسس حوزه علمیه قم از یزد برخاسته اند.

وی با اشاره به اهمیت قائل شدن مسئولان استان یزد به برنامه های فرهنگی عنوان کرد: امسال 16 میلیارد تومان برای کاروانهای راهیان نور، ساماندهی گلزار شهدا و بسیج هزینه شده است.

در این مراسم آیت الله جنتی، حجت الاسلام تقوی، آیت الله مقتدایی و جمعی از علما و فضلای برجسته کشور با حضور بر مزار آیت الله صدوقی و فرزند ایشان به مقام شامخ شهید محراب و امام جمعه یزد ادای احترام کردند.