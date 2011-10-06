درآمدهای مالیاتی ایلام 10 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صفر امامی در این ارتباط اظهار داشت: مالیات یکی از مهمترین مولفه های تحقق اعتبارات عمرانی در استان ایلام است.

وی بیان داشت: در شش ماهه نخست سال جاری 300 میلیارد ریال درآمد مالیاتی برای استان ایلام مصوب شده بود.

امامی عنوان کرد: علاوه بر تحقق این میزان درآمد مالیاتی، 10 درصد نیز میزان درآمدهای در استان رشد کرده است.

این مسئول یادآو شد: در شش ماهه نخست سال جاری در مجموع 365 میلیارد ریال درآمد مالیاتی در استان جمع آوری شده است.

وی عنوان کرد: این میزان درآمد با توجه به مصوبه دولت در استان ایلام هزینه می شود.