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۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۶

درآمدهای مالیاتی ایلام 10 درصد افزایش یافت

درآمدهای مالیاتی ایلام 10 درصد افزایش یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر امور دارایی استان ایلام گفت: در سال جاری میزان درآمدهای مالیاتی در استان 10 درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صفر امامی در این ارتباط اظهار داشت: مالیات یکی از مهمترین مولفه های تحقق اعتبارات عمرانی در استان ایلام است.

وی بیان داشت: در شش ماهه نخست سال جاری 300 میلیارد ریال درآمد مالیاتی برای استان ایلام مصوب شده بود.

امامی عنوان کرد: علاوه بر تحقق این میزان درآمد مالیاتی، 10 درصد نیز میزان درآمدهای در استان رشد کرده است.

این مسئول یادآو شد: در شش ماهه نخست سال جاری در مجموع 365 میلیارد ریال درآمد مالیاتی در استان جمع آوری شده است.

وی عنوان کرد: این میزان درآمد با توجه به مصوبه دولت در استان ایلام هزینه می شود.

کد مطلب 1425766

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