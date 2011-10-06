سرشماری عمومی نفوس و مسکن از رخدادهای ماندگار در مدیریت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد صبح پنج شنبه در جلسه ستاد هماهنگی سرشماری عمومی نفوس و مسکن گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن در جهت استفاده درست از فرصت ها و ظرفیت های کشور انجام می گیرد.

وی افزود: برنامه ریزی دقیق در بخش های مختلف کشور تنها بر اساس آمار و اطلاعات صحیح صورت می گیرد که این امر اهمیت سرشماری را مشخص می کند.

رئوفی نژاد افزود: طول دوره 10 ساله سرشماری باعث بسیاری از بی عدالتی ها می شود و تاثیرات منفی را در پی دارد و کاهش آن به پنج سال نیز دقت و توجه زیاد نیاز دارد.

همچنین معاون برنامه ریزی و منابع انسانی استانداری زنجان گفت: استان زنجان با توجه به ظرفیت های خوبی که در حوزه منابع انسانی و در بسیاری از عرصه ها دارد، در سال های اخیر در رتبه های برتر کشور قرار

گرفته است.

مجید عسگری ادامه داد: در حوزه سرشماری نیز زنجان جزو نخستین استان هایی بود که اولین جلسه آموزشی را برگزار کرده است.

وی با اشاره به اینکه زنجان از ظرفیتهای بسیج در امر سرشماری استفاده کرده است، افزود: در راستای انجام درست و دقیق سرشماری استان زنجان با استفاده از ظرفیت های بسیج در این زمینه از استان های پیشتاز است.

عسگری استفاده از ظرفیت های دستگاه های اجرایی استان را نیز از دیگر اقدامات انجام شده عنوان کرد و بیان داشت: در حوزه سرشماری از تمام ظرفیت های دستگاه های اجرایی و مدیریتی استان بهره گرفته شده است.