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۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۴

بازجویی از اعضای خانواده بن لادن در پاکستان

بازجویی از اعضای خانواده بن لادن در پاکستان

کمیسیون تحقیق در مورد کشته شدن "اسامه بن لادن" همسران و دو دختر وی را در پاکستان تحت بازجویی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کمیسیون ویژه ای که به منظور تحقیق در مورد کشته شدن رهبر القاعده در حمله ماه می نظامیان آمریکایی تشکیل شده، از سه همسر و دو دختر وی بازجویی کرد.

بر این اساس پیش از این نیز کمیسیون مذکور پزشکی را که به نیروهای اطلاعاتی آمریکایی در شناسایی بن لادن از طریق DNA و محل اختفای وی در منطقه ابت آباد در حومه پایتخت پاکستان کمک کرده، مورد بازجویی قرار داده است.
 
کمیسیون تحقیق پاکستان در مورد کشته شدن بن لادن تا کنون از افراد زیادی از جمله رئیس سازمان اطلاعات این کشور پرسش به عمل آورده است.
 
گفتنی است دولت پاکستان عملیات آمریکا در دوم ماه می 2011 که ظاهرا به کشته شدن بن لادن انجامیده را ناقض تمامیت ارضی خود خوانده و در حال تحقیق در مورد چگونگی انجام این عملیات است.
کد مطلب 1425769

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