به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد آقامیری شامگاه چهارشنبه در همایش گرامیداشت 14 مهر، روز ملی دامپزشکی که در سالن اجتماعات سازمان جوانان قم برگزار شد، اظهار داشت: بیتوجهی به بهداشت و دامپزشکی یک مخاطره مهم برای همه آحاد جامعه است.
وی افزود: حوزه اقتصادی کشور ارتباط مستقیم با دامپزشکی دارد که بیتوجهی به آن باعث زیان به بخش اقتصادی کشور میشود.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور ادامه داد: همه مسئولین جامعه باید به دور از هرگونه اعمال سلیقه شخصی در جهت ارتقای سطح بهداشت عمومی، ارتقای امنیت بهداشت و سلامت جامعه تلاش کنند که این امر از مهمترین وظایف دامپزشکی است.
وی گفت: اگر روزی یکی از مسئولان کشور بیان کند که گوشتهای موجود در بازار مورد تأیید دامپزشکی نیست چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در سال 1986 در انگلستان چنین اتفاقی رخ داد و جنون گاوی در این کشور شیوع یافت که دولت را در آن سال دچار چالش کرد.
آقامیری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: اقتصادانان، اقتصاد را از دو جنبه مورد بررسی قرار میدهند، اقتصاد خرد و اقتصاد کلان که اقتصاد خرد رفتار بازار و مصرف کننده را مورد بررسی قرار میدهد و اقتصاد کلان به رفاه مردم، تعرفه، امنیت اجتماعی، تولید و اشتغال میپردازد.
وی ادامه داد: سیاستهای اقتصاد کلان بصورت پولی و مالی است که سیاست پولی توسط بانک مرکزی و سیاستهای مالی توسط دولت پایه گذاری میشود.
اصل 44 قانون اساسی باید به نحو احسن اجرا شود
رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور ابراز داشت: ابزارهای دولت برای پایه گذاری سیاستهای مالی خود خرید و هزینه دولتی، نرخ مالیاتی که مهمترین وظیفه دولت در اجرای سیاستهای پولی و مالی تولید و اشتغال است که با کاهش و افزایش سوبسید و نرخ مالیاتی بازار را تنظیم میکند تا نرخ تولید و اشتغال را افزایش دهد و در نتیجه آن رفاه اجتماعی حاصل شود.
وی گفت: سال جاری به نام سال جهاد اقتصادی مزین شده است و تمام تلاش دولتمردان ایجاد دو و نیم میلیون شغل است.
آقامیری با ذکر این سئوال که ارتباط جهاد اقتصادی با دامپزشکی چه میتواند باشد اضافه کرد: برای در نظر داشتن جهاد اقتصادی در حوزه دامپزشکی باید اصل 44 قانون اساسی را به نحو احسن اجرا کرد.
وی ابراز داشت: دو سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام دامپزشکی در وزارت کشاورزی در نظر گرفته شده است که همانند دو بازوی توانمند عمل میکند که قانون، ظرفیتها را برای این دو سازمان در نظر گرفته است.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور با تاکید بر اینکه سرمایه کارفرما باید حفظ شود، اضافه کرد: اجرای این کار به نحو احسن سبب افزایش اشتغال و تولید بیشتر در کشور میشود.
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام دامپزشکی برای سیاره زمین اظهار داشت: دامپزشکی با شعار از مزرعه تا سفره همواره در کنار هموطنان بوده است.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور بیتوجهی به بهداشت و دامپزشکی را یک مخاطره مهم برای همه آحاد جامعه عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد آقامیری شامگاه چهارشنبه در همایش گرامیداشت 14 مهر، روز ملی دامپزشکی که در سالن اجتماعات سازمان جوانان قم برگزار شد، اظهار داشت: بیتوجهی به بهداشت و دامپزشکی یک مخاطره مهم برای همه آحاد جامعه است.
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