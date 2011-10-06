عشایر چهارمحال و بختیاری سریعتر به مناطق قشلاقی کوچ کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، ستار فرهادی در ستاد مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری با اشاره به کاهش۱۶ درجه ای دمای هوا در اوایل مهرماه نسبت به میانگین بلند مدت و احتمال بارندگی زود هنگام اظهار داشت: عشایر مناطق ییلاقی را در اسرع وقت ترک کنند و به مناطق قشلاقی کوچ کنند.

وی با بیان اینکه احتمال بارش برف در ارتفاعات وجود دارد، تصریح کرد: احتمال مسدود شدن و لغزندگی ایل راهها در زمان بارندگی بالا می رود و اداره کل امور عشایر وظیفه دارد با اطلاع رسانی جامع، عشایر را به کوچ فراخواند.

فرهادی بیان داشت: بارندگی فصل پاییز به صورت نرمال نسبت به میانگین بلند مدت از نیمه دوم مهرماه شروع می شود بنابراین باید تا آن زمان عشایر به مکان های امن قشلاقی کوچ کنند.

این مسئول با اشاره به آغاز هفته بلایای طبیعی از ۱۸ تا ۲۴ مهرماه گفت: برنامه های اجرایی دستگاه های اجرایی مختلف در این هفته تدوین شده است.

فرهادی، برگزاری کارگاه آموزشی سرمازدگی، نمایشگاه تجهیزات امدادی، مانور و کارگاه تریاژ بیماران در اورژانس ها و بیمارستان ها، مانور امداد و نجات، مانور زلزله و نشست های علمی را از جمله برنامه های اجرایی این اداره کل در هفته بلایای طبیعی عنوان کرد.

