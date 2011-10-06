  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۲

به دلیل احتمال بارشهای زودرس/

عشایر چهارمحال و بختیاری سریعتر به مناطق قشلاقی کوچ کنند

عشایر چهارمحال و بختیاری سریعتر به مناطق قشلاقی کوچ کنند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری گفت: به دلیل کاهش دما و فرا رسیدن بارندگیهای زودرس، عشایر این استان هر چه سریعتر به مناطق قشلاقی کوچ کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستار فرهادی در ستاد مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری با اشاره به کاهش۱۶ درجه ای دمای هوا در اوایل مهرماه نسبت به میانگین بلند مدت و احتمال بارندگی زود هنگام اظهار داشت: عشایر مناطق ییلاقی را در اسرع وقت ترک کنند و به مناطق قشلاقی کوچ کنند.

وی با بیان اینکه احتمال بارش برف در ارتفاعات وجود دارد، تصریح کرد: احتمال مسدود شدن و لغزندگی ایل راهها در زمان بارندگی بالا می رود و اداره کل امور عشایر وظیفه دارد با اطلاع رسانی جامع، عشایر را به کوچ فراخواند.

فرهادی بیان داشت: بارندگی فصل پاییز به صورت نرمال نسبت به میانگین بلند مدت از نیمه دوم مهرماه شروع می شود بنابراین باید تا آن زمان عشایر به مکان های امن قشلاقی کوچ کنند.

این مسئول با اشاره به آغاز هفته بلایای طبیعی از ۱۸ تا ۲۴ مهرماه گفت: برنامه های اجرایی دستگاه های اجرایی مختلف در این هفته تدوین شده است.

فرهادی، برگزاری کارگاه آموزشی سرمازدگی، نمایشگاه تجهیزات امدادی، مانور و کارگاه تریاژ بیماران در اورژانس ها و بیمارستان ها، مانور امداد و نجات، مانور زلزله و نشست های علمی  را از جمله برنامه های اجرایی این اداره کل در هفته بلایای طبیعی عنوان کرد.
 

کد مطلب 1425774

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها