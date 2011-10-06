سرکشی در زندگی خصوصی مردم ممنوع

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح پنجشنبه در مراسم تجلیل میثاق با آرمانهای امام راحل اظهار داشت: آزادی حق هر فرد است و اگر بخواهیم آن را سلب کنیم باید به حکم الهی یا مصلحت جامعه و حکومت باشد. به همین منظور مردم تعدادی از همنوعان خود را برای وضع قانون انتخاب کرده اند. همچنین ماموران برای اجرای قانون باید به اندازه خودشان حقوقدان باشند.

وی با رد سرکشی در زندگی خصوصی مردم گفت: سرکشی بدون مجوز قانونی در زندگی افراد ممنوع است و نمی دانم چرا همیشه مردم همه چیز را از نیروی انتظامی می خواهند. نیروی انتظامی تنها با جرم مشهود برخورد می کند و در مورد خاص برای اعمال قانون نیاز به حکم قضایی دارد.

فرمانده نیروی انتظامی تقوا را خدمت به مردم دانست و گفت: آن کسی که امنیت اجتماع های مذهبی را تامین می کند ثوابش بیشتر از کسی است که قرآن بر سر می گیرد. باید به دانش، علم و تقوا مجهز شویم تا در برابر خطرات مصون بوده و حقوق مردم را ضایع نکنیم.

احمدی مقدم ادامه داد: هم اکنون کار پلیس تنها برخورد با دزدان، قاتلان و راهزنان نیست و باید با تهدید کنندگان نرم که از طریق ماهواره، اینترنت و ابزار پیچیده و اغواء افکار عمومی فساد و ظلم را ترویج می کنند برخورد کنیم. همچنین باید متناسب با خطرات و تهدیدها جلو رویم تا هیچگاه هیچ تهدیدی نتواند موثر واقع شود.

وی گفت: نیروهای پلیس باید حقوق مردم را رعایت کنند و به درستی بین شاکی و متهم قضاوت کنند.

فرمانده نیروی انتظامی در پایان به برخوردهای صورت گرفته در اغتشاشات فتنه اشاره کرد و افزود: در تجمع ها و اغتشاش ها نمی شود خوب را از بد جدا کرد اما باید به این نکته توجه کرد اگر نیرویی بیش از حد احتیاط کند اصل برخورد متوقف می شود.