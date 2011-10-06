  1. استانها
  2. البرز
۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۲

علوی بیان کرد:

کاهش نرخ بیسوادی از 45 درصد به 12 درصد در زندانهای البرز

کاهش نرخ بیسوادی از 45 درصد به 12 درصد در زندانهای البرز

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل زندانهای البرز گفت: با اقدامات تربیتی و اجرای برنامه های آموزشی نرخ بیسوادی در زندانهای البرز از 45 درصد به 12 درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدابوالقاسم علوی پیش از ظهر پنج شنبه در جریان بازدید اکبریان نماینده مردم کرج در مجلس ضمن ارائه گزارشی از وضعیت کارکنان و زندانیان استان البرز گفت: اقدامات امنیتی و تربیتی در سازمان زندانها در راستای اصلاح و تربیت و نگهداری انجام می شود.

وی افزود: مراجعین ما افرادی هستند که به دلیل مشکلات فردی و اجتماعی در مسیر زندگی با انحرافهای خاصی روبرو بوده اند و نتوانسته اند شرایط ارتقای فردی و فرهنگی خود را فراهم سازند .

وی با اشاره به برنامه های ویژه مددجویان در زندانها از جمله شرایط آموزش تحصیلی در مقاطع مختلف، حرفه آموزی و اشتغال، عقیدتی و آموزه های قرآنی گفت  آموزش حرفه و فن در 17 رشته با حضور مربیان فنی و حرفه ای و اعطای گواهینامه معتبر بدون ذکر نام زندان بصورت جدی دنبال می شود.

علوی تصریح کرد: کاهش نرخ بیسوادی از 45 درصد به 12 درصد در سطح زندانها و تدوین کتب آموزشی و تحصیلی ویژه زندانیان از مهمترین دستاوردهای اخیر ما بوده است.

کد مطلب 1425780

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها