آغاز تحقیقات پروژه قطار سریع السیر مالزی-سنگاپور/ هدف کاهش ترافیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استار چاپ مالزی ،"کونگ چو ها" در یک کنفرانس خبری گفت : مالزی و سنگاپور این تحقیق مشترک را با هدف تعیین مسیر و همچنین نوع سیستم راه آهن که می تواند زمینی ، زیر زمینی یا بر روی پل باشد را آغاز کرده اند.

وی افزود: این خط راه آهن به کاهش ترافیک در مسیر فعلی مالزی سنگاپور که روزانه هزاران نفر با ماشین ، اتوبوس، تاکسی و موتور در آن رفت و آمد می کنند کمک خواهد کرد.

پیش از این نیز وزیر راه و ترابری سنگاپور از شرکت هایی که در زمینه خطوط راه آهن فعالیت دارند خواسته بود تا پیشنهادات خود را به تیم تحقیقاتی ارائه دهند تا بهترین آنها به عنوان پروژه نهایی انتخاب شود.



در حال حاضر قطار معمولی فاصله 400 کیلومتری بین کوالالامپور پایتخت مالزی به سنگاپور را 7 ساعته طی می کند .