ارتباط دستگاه ها با ناجا افزایش امنیت اجتماعی را در پی دارد

سید علی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر بر افزایش ارتباط بین دستگاه ها، ادارات و نهادهای این استان با نیروی انتظامی تأکید کرد و گفت: این مهم منجر به افزایش امنیت اجتماعی در جامعه می شود.



وی افزود: با توجه به فرا رسیدن هفته ناجا، باید به نحو مطلوبی از سبزپوشان نیروی انتظامی تجلیل و قدردانی شود.

این مسئول عنوان کرد: در این زمینه شهرداری کرج نیز مراتب تشکر و قدردانی خود را از اقدامات مطلوب نیروی انتظامی اعم از پلیس راه، آگاهی، امنیت عمومی، راهنمایی و رانندگی اعلام می کند.

آقازاده ادامه داد: زحمات و تلاش های شبانه روزی سبزپوشان نیروی انتظامی در مواقع و اماکن مختلف بر هیچ مسئول و شهروندی پوشیده نیست.

شهردار کلانشهر کرج یادآور شد: در واقع نیروی انتظامی با حضور به موقع خود در موقعیت های مختلف، تلاش کرده است که امنیت اجتماعی در جامعه برقرار شود.

وی با اشاره به اینکه تلاش سبزپوشان نیروی انتظامی باعث افزایش امنیت اجتماعی می شود، اعلام کرد: در واقع این نیرو همواره یاری رسان مدیریت شهری در صیانت از حقوق شهروندان بوده و است.

آقازاده افزود: طی چند سال گذشته و در حال حاضر مدیریت شهری کرج ارتباط تنگاتنگی با دستگاه انتظامی داشته و دارد و در صورت نیاز به استفاده از امکانات و نیروهای شهرداری، این سازمان آماده همکاری با نیروی انتظامی است.