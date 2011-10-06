اختصاص 180 میلیارد ریال به مدیریت بحران چهار محال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عیدی افزود: همچنین ۱۱۵ میلیارد ریال اعتبار خشکسالی به بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت.

وی اظهار داشت: خشکسالی امسال ۳۵۰ میلیارد تومان خسارت به بخش های کشاورزی و صنعت این استان وارد کرده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری بیان داشت: پیش بینی می شود با توجه به روند خشک شدن شتابان چاه ها، قنوات و منابع تامین آب شرب، این خسارت به طور مستقیم و غیر مستقیم به ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد.



وی تصریح کرد: در حال حاضر بر اثر خشکسالی اکثر مزارع و باغات شهرستان های هفتگانه چهارمحال و بختیاری خشک شده است.

عیدی عنوان کرد: خشکسالی امسال این استان در مقایسه با سال قبل از حجم و گستردگی بیشتری برخوردار است.