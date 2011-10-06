اخبار کوتاه فرهنگی از یزد

به گزارش خبرنگار مهر، شهروندان یزدی با حضور در نمایشگاه ملی خوشنویسی رضوی استقبال پرشور و گسترده ای را نشان دادند.

این نمایشگاه تا 20 مهرماه در حسینیه سید محمد آقا واقع در خیابان انقلاب واقع است با 478 اثر میزبان علاقه مندان است.

30 اثر نیز در بخش ویژه اساتید در نهمین نمایشگاه خوشنویسی رضوی یزد در معرض دید علاقمندان است.

جشنواره امسال خوشنویسی رضوی از نظر تعداد آثار و شرکت کننده نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش پیدا کرده است.

برگزاری نمایشگاه مجموعه مجسمه های شنی در گنجینه فرهنگ و هنر یزد

نمایشگاه مجموعه مجسمه های شنی در محل گنجینه فرهنگ و هنر واقع در میدان خان یزد برپا می شود.

این نمایشگاه به هنرمندی علی خیراندیش با عنوان چهل کوبه برگزار می شود.

در این نمایشگاه 33 اثر روز شنبه 16 مهرماه ساعت 17 افتتاح می شود.

نمایشگاه مجموعه مجسمه های شنی 30 مهرماه در نگارخانه کمال الدین بهزاد در تهران برپا خواهد شد.

برپایی نمایشگاه کتابهای کمک آموزشی در محل نگارخانه شفق

نمایشگاه کتابهای کمک آموزشی در محل نگارخانه شفق برپا شد.

در این نمایشگاه 100عنوان کتاب کمک آموزشی در معرض دید علاقمندان است.

این نمایشگاه تا 18مهر دایر خواهد بود.

برگزاری نمایشگاه بانوی کرامت در شهرستان خاتم

نمایشگاه بانوی کرامت در شهرستان خاتم برگزار شد.

در این نمایشگاه 24 قطعه پوستر کرامات و فضایل حضرت فامطمه معصومه (س) در معرض دید علاقمندان قرار دارد.

برتری هنرجوی میبدی در جشنواره فیلم کوتاه

هنرجوی هنرستان هنرهای زیبای دختران میبد در رشته فیلم کوتاه در بیست و نهمین جشنواره هنری دانش آموزان سراسر کشورحائز رتبه برتر در این جشنواره شد.

در این جشنواره زینب السادات کمالی با فیلم پدر به این افتخار نائل شد.