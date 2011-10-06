جشن بزرگ هفته نیروی انتظامی در بهبهان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بهبهان صبح پنج شنبه در این مراسم ضمن تبریک هفته ناجا به پرسنل نیروی انتظامی گفت: ایجاد نظم و آرامش اجتماعی در جامعه یکی از مسئولیتهای مهم نظام بوده که سهم بسیار بزرگی از آن برعهده نیروی انتظامی است.

فرهاد باذلی محبوب افزود: شهرستان بهبهان با وسعت زیاد و شرایط بسیار حساسی که از جهت همجوار بودن با چند استان دارد موقعیت بسیار مهمی را در سطح استان داراست و این امر موجب افزایش مسئولیت های نیروی انتظامی در شهرستان می شود.



وی با اشاره به اینکه مطالبات مردم در موضوع برقراری امنیت و نظم عمومی خواسته به حقی است، اظهار داشت: با همه مشکلات و کمبودهایی که نیروی انتظامی به خصوص در بخش نیروی انسانی دارد باید بازهم به این موضوع توجه جدی تری داشته باشد.



فرماندار بهبهان ضمن اشاره به بخش های مختلف نیروی انتظامی مانند پلیس + 10، مراکز مشاوره ای در مسائل اجتماعی، شبکه بزرگ پلیس امنیتی و ... عنوان کرد: نیروی انتظامی تلاش می کند که در انجام مسئولیت هایش ارتباط بسیار نزدیکی با مردم برقرار کرده و با وجود همه مشکلات، کمبود امکانات در زمینه ها با تمام تلاش در اجرای ماموریت های خود شرکت می کند.



باذلی محبوب با اشاره به امنیت بسیار خوب شهرستان بهبهان گفت: نیروی انتظامی با حضور بسیار جدی در مراکزحساس شرایط لازم را برای انجام کارهای سرمایه گذاری در سطح شهرستان ایجاد کرده ما اکنون در بخش های مختلف شاهد وجود این امنیت بوده و این را مدیون تلاشها و زحمات شبانه روزی پرسنل این نیرو هستیم.



وی ضمن اشاره به مشکلات پرسنل نیروی انتظامی عنوان کرد: این نیروهای زحمتکش شایستگی این را دارند که در قبال اقدامات بی شائبه خود به مشکلاتشان در زمینه های مختلف معیشتی، مسکن و نیازهای آموزشی و تحصیلی فرزندانشان توجه ویژه ای شود.



فرماندار بهبهان افزود: در ارتباط با معضل ترافیک شهرستان نیز برنامه هایی پیش بینی شده و به دنبال تشکیل کارگروه تخصصی در ارتباط با مسائل عبور و مرورشهری و رفع مشکلات و گره های ترافیکی هستیم.



باذلی محبوب در پایان با اشاره به بخش مرکز مشاوره ای نیروی انتظامی گفت: پرونده بسیاری از مشکلات مردم را می توان قبل از تحویل به مراکز قضایی از طریق همین بخش مورد رسیدگی قرار داده و از این طریق از تجمع سنگین پرونده ها در محاکم قضایی جلوگیری کرد.

