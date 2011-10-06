"پارسی"پیشتاز انتخاب واحد جدید پول ملی/ موافقت 51درصدی با حذف 4صفر

به گزارش خبرنگار مهر، از آغاز فعالیت سامانه اصلاح پول ملی تاکنون بیش از 2 میلیون و 22 هزار بازدید عمومی صورت گرفته که منجر به ثبت بیش از 47 هزار و 774 نظر برای حذف صفرها و همچنین نامگذاری واحد اصلی و فرعی پول ملی شده است.

بر اساس این گزارش، 79 درصد کل افرادی که تاکنون موفق به ثبت نظر خود در سامانه اصلاح پول ملی شده اند، مرد و مابقی نیز زن هستند.

58 درصد از نظر دهندگان دارای مدرک فوق دیپلم، لیسانس و دانشجویان دارای تحصیلات مشابه حوزوی هستند، همچنین 51 درصد افراد شاغل و 24 درصد نیز دانشجو هستند.

در نظرسنجی های صورت گرفته، مشخص شد که 63 درصد از نظردهندگان ترجیح می دهند در مبادلات خود از ابزارهای الکترونیکی استفاده کنند، همچنین 28 درصد از نظر دهندگان نیز ترجیح می دهند تا از اسکناس و مسکوک در مبادلات خود استفاده ببرند.

به صورت کلی، 78 درصد کسانی که در نظرسنجی حضور یافته اند موافق حذف صفر از پول ملی بوده اند و 21 درصد نیز اعلام کردند با این طرح مخالفند. در این میان، 51 درصد موافق حذف 4 صفر و 24 درصد نیز موافق حذف 3 صفر هستند.

همچنین 6 درصد کل نظردهندگان موافقت خود را با حذف یک صفر و 8 درصد نیز موافقت خود را با حذف 2 صفر اعلام کرده اند. 9 درصد نیز موافق حذف صفرها از پول ملی نیستند.

انتخاب 46 درصد از مردم برای واحد اصلی پول ملی پارسی 42 درصد نیز تومان است. تاکنون مشارکت کنندگان در طرح نظرسنجی اصلاح پول ملی بر روی این دو گزینه تاکید دارند.

ریال برای واحد اصلی پول ملی فقط 1 درصد رای آورده است، همچنین دریک دارای 7 درصد آراء بوده و 2 درصد کل پیشنهاد دهندگان در این بخش نیز گزینه های دیگری را پیشنهاد کرده اند.

برای انتخاب واحد فرعی پول ملی نیز دریک با 39 درصد کل آراء پیشتاز است و پس از آن نیز ریال دارای 21 درصد کل آراء ثبت شده است.

جهت واحد فرعی پول نیز تومان 18 درصد و پارسی 13 درصد رای دارند. در بخش مربوط به واحد فرعی پول ملی نیز 7 درصد نظردهندگان اعلام کرده اند ترجیح می دهند گزینه دیگری غیر از موارد یاد شده را برای واحد فرعی پول ملی پیشنهاد کنند.

32 درصد مشارکت کنندگان با افزایش سهم سکه در مبادلات مالی جامعه به جای اسکناس موافقت و 67 درصد نیز مخالفت کرده اند.