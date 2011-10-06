ناکامی دوباره غرب در استفاده از اهرم شورای امنیت علیه سوریه

در پی بروز برخی اعتراضات داخلی در سوریه، دولت این کشور از انجام اصلاحات و حل مشکلات از طریق گفتگوهای سیاسی خبر داده است، با این حال کشورهای غربی که بدنبال ضربه زدن به محور مقاومت علیه رژیم صهیونیستی در منطقه هستند، بی توجه به این مسئله همچنان به سیاستهای زورگویانه خود علیه این کشور و به کارگیری ابزاری از نهادهای به اصطلاح بین المللی مانند شورای امنیت ادامه می دهند.

آخرین تلاش صورت گرفته در این راستا تهیه پیش نویس قطعنامه ضد سوری و طرح آن در شورای امنیت بود که روسیه و چین به عنوان عضو دائم شورای امنیت با به کار گیری حق وتوی خود آن را ناکام گذاشتند و آفریقای جنوبی، هند، برزیل و لبنان نیز به عنوان اعضای غیردائم به آن رای ممتنع دادند.

در پی این ناکامی "سوزان رایس" نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت: آمریکا از شکست شورای امنیت در صدور قطعنامه علیه سوریه ناخرسند است. وی مدعی شد کشورهایی که با این قطعنامه مخالفت کرده اند ترجیح می دهند به فروش سلاح به سوریه ادامه دهند.

همچنین "ژرار آرو" نماینده فرانسه در سازمان ملل در این رابطه گفت: تلاشهای زیادی برای رسیدن به اجماع درباره صدور قطعنامه انجام گرفت و تلاش شد که نظر روسیه و چین و کشورهای که رای ممتنع دادند جلب شود اما این تلاشها موثر نبود.

در پاسخ به این ادعاها "ویتالی چورکین" نماینده روسیه در سازمان ملل تصریح کرد: تصمیم اروپایی بر اساس فلسفه رویارویی استوار بوده و از این رو تهدید به اعمال مجازات غیر قابل قبول است. وی افزود: قطعنامه مذکور سبب افزایش اعتراضات در سوریه و بی ثباتی می شود که این موضوع تاثیرات منفی بر اوضاع خاورمیانه خواهد داشت.

نماینده روسیه در سازمان ملل یادآور شد: باید تجربه لیبی برای بررسی اوضاع سوریه در شورای امنیت مد نظر قرار گیرد به ویژه این که جامعه جهانی نگرانی های درباره لیبی دارد و قطعنامه های صادره درباره این کشور از مسیر اصلی اش منحرف شده و ایجاد منطقه ممنوعه پروازی به بمباران اهداف غیرنظامی تغییر جهت داده است.

چورکین ضمن تاکید بر منطق گفتگو و راه حل سیاسی در مورد سوریه گفت: خشونتهای سوریه فقط به سبب اقدامات مقامات سوریه نیست بلکه مخالفان با حمایت های خارج دست به خشونت می زنند، با این حال بهترین راه حل گفتگو و مسامحه است.

در همین حال چین نیز به اظهارات نمایندگان کشورهای غربی در شورای امنیت پاسخ داد. "لی بائو دونگ" نماینده این کشور در سازمان ملل گفت: همه طرفها در سوریه باید در راستای پایان خشونت گام بردارند و مقامات روسیه به اصلاحات ریشه ای خود و تحقق عملی آن در اسرع وقت اهتمام ورزند. وی با اشاره به نقش مهم شورای امنیت در این رستا افزود: اقدامات این شورا باید در جهت پایان اختلافات باشد تا صلح و ثبات در خاورمیانه حاکم شده و اصل عدم دخالت در امور کشورهای دیگر مورد توجه قرار گیرد.

دونگ تصریح کرد: پکن با احترام به حق حاکمیت سوریه، موافق حل سیاسی این بحران بوده اما با اعمال فشار و مجازات علیه آن مخالف است. به گفته وی با توجه به نقش مهم سوریه در خاورمیانه جامعه جهانی باید به این مهم توجه کند.

در ادامه نماینده دایم لبنان در سازمان ملل حفظ تمامیت سوریه را مهم دانست و نماینده هند با تاکید بر نقش محوری سوریه در خاورمیانه بی ثباتی در آن را به مفهوم بی ثباتی کل خاورمیانه و سیاست اعمال تهدید و فشار را غیر مناسب خواند. همچنین نماینده برزیل و آفریقای جنوبی بر گفتگوهای سیاسی به عنوان راهکار سیاسی در سوریه تاکید کردند.

از سوی دیگر "بشار الجعفری" نماینده دایم سوریه در سازمان ملل در واکنش به تلاش ناکام آمریکا و متحدان اروپایی اش برای تصویب قطعنامه علیه دمشق در شورای امنیت گفت: رویکرد خصمانه از سوی برخی کشورها نشانه آن است که سوریه در معرض حملات قرار گرفته است. وی با اشاره به جنایات آمریکا در سراسر جهان بیان کرد: فکر نمی کنم که کسی جنایات آمریکا علیه حقوق بشر در ویتنام، لائوس، کامبوج، الجزایر، عراق، افغانستان، لیبی، زندان ابوغریب، زندانهای سری اروپا و دیگر نقاط جهان را نشنیده باشد.

الجعفری گفت: برخی کشورها از شورای امنیت استفاده ابزاری کرده و از آن برای دخالت در امور داخلی کشورهای عضو سازمان ملل بهره برداری می کنند، آنها برخورد دوگانه ای دارند زیرا اقدامی علیه اقدامات ناقض حقوق بشر در فلسطین نمی کنند.

وی تاکید کرد: برخی کشورها 50 بار از حق وتو در حمایت از اسرائیل استفاده کرده اند و هم اکنون هم اعلام می کنند که هر قطعنامه ای علیه اسرائیل را وتو می کنند. به گفته نماینده سوریه در سازمان ملل هدف از تلاش غرب برای بی ثبات کردن سوریه، منحرف ساختن نگاهها از موضوع فلسطین است.