دفع پسماندها در ایلام نیازمند مدیریت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله عسکری در نشست کارگروه مدیریت پسماندهای استان اظهار داشت: موضوعات مطرح شده در این نشست مشکلات مالی و تامین اعتبار نیست بلکه اتخاذ تدابیر مدیریتی صحیح و ارائه راهکار اساسی برای مقابله دفع پسماندها از سوی دستگاههای مربوطه است .

وی در ادامه با بیان اینکه حیات ما به آب بستگی دارد و عدم توجه به آن موجب بروز فاجعه خواهد شد، بیان کرد: مدیران مسئول دستگاه های ذیربط باید با مشارکت فعال و همفکری در جهت دفع پسمانده ها اقدامات ویژه ای را انجام تا نقاط آلوده و عواملی که در حوزه آبریز سد ایلام منجر به آلودگی می شوند شناسایی و مستند شوند تا به صورت ویژه برای رفع آلودگی آنها اقدامات لازم انجام گیرد .

عسکری در پایان گفت: کار ما مدیران حل مسائل و مدیریت آنهاست لذا اقدامات و تصمیمات ما باید به گونه ای باشد که هم مشکلات مردم را حل کند و هم به صورت علمی قابل تجزیه و تحلیل باشد .