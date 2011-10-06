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۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۶

عسکری:

دفع پسماندها در ایلام نیازمند مدیریت است

دفع پسماندها در ایلام نیازمند مدیریت است

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری ایلام گفت: دفع پسماندها در ایلام نیازمند مدیریت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله عسکری در نشست کارگروه مدیریت پسماندهای استان اظهار داشت: موضوعات مطرح شده در این نشست مشکلات مالی و تامین اعتبار نیست بلکه اتخاذ تدابیر مدیریتی صحیح و ارائه راهکار اساسی برای مقابله دفع پسماندها از سوی دستگاههای مربوطه است.

وی در ادامه با بیان اینکه حیات ما به آب بستگی دارد و عدم توجه به آن موجب بروز فاجعه خواهد شد، بیان کرد: مدیران مسئول دستگاه های ذیربط باید با مشارکت فعال و همفکری در جهت دفع پسمانده ها اقدامات ویژه ای را انجام تا نقاط آلوده و عواملی که در حوزه آبریز سد ایلام منجر به آلودگی می شوند شناسایی و مستند شوند تا به صورت ویژه برای رفع آلودگی آنها اقدامات لازم انجام گیرد.

عسکری در پایان گفت: کار ما مدیران حل مسائل و مدیریت آنهاست لذا اقدامات و تصمیمات ما باید به گونه ای باشد که هم مشکلات مردم را حل کند و هم به صورت علمی قابل تجزیه و تحلیل باشد.

معاون استاندار ایلام با تأکید بر تسریع در انجام مطالعات دفع پسماندها گفت: دفع پسماندها نیازمند برنامه کارشناسی شده و تعیین اولویت هاست.

کد مطلب 1425802

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