جانباز گلستانی داور نمایشگاه رسانه های دیجیتال کشور شد

محمدعلی طالع زاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این جانباز نویسنده و محقق استان گلستان به عنوان یکی از داوران محتوایی دفاع مقدس با هدف مبلغ و مروج فرهنگ ایثار و شهادت در وبلاگها و سایتهای شرکت کننده در مسابقه دعوت شد.

وی اظهار داشت: نسایی از جانبازانی است که با همت و تلاش خود و سعی وافر در یادگیری و تحقیق چه در زمینه مفاهیم دفاع مقدس در فضای مجازی و همچنین در داستان نویسی و حتی اخیرا عکاسی و برگزاری نمایشگاه عکس در حوزه ایثار و شهادت بسیار پرتلاش و تاکنون خوش درخشیده است.

طالع زاری گفت: ایشان با توجه به مشکلات مجروحیت در دست و انگشتان و همچنین صد ها قطعه فلزات بمبهای مختلف که هنوز در بدنش به یادگار مانده، توانسته است تسلط خیلی خوبی در رشته های هنری پیدا کند.

وی افزود: یکی از آخرین کتابهای منتشر شده وی که هم اکنون در بازاراست می توان به زود پرستو شو بیا اشاره کرد که مورد استقبال خیل علاقمندان به ایثار وشهادت قرار گرفته است.

پنجمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال از 14 تا 23 مهرماه در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برپاست.