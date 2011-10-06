  1. استانها
  2. گلستان
۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۹

طالع زاری به مهر خبر داد:

جانباز گلستانی داور نمایشگاه رسانه های دیجیتال کشور شد

جانباز گلستانی داور نمایشگاه رسانه های دیجیتال کشور شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی و ارتباطلات فرهنگی بنیاد شهید گلستان از انتخاب غلامعلی نسایی جانباز ۳۵ درصد گرگانی به عنوان یکی از داوران محتوایی بزرگترین نمایشگاه رسانه های دیجیتالی کشور خبر داد.

محمدعلی طالع زاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از  این جانباز نویسنده و محقق  استان گلستان  به عنوان یکی از داوران محتوایی دفاع مقدس با هدف مبلغ و مروج فرهنگ ایثار و شهادت در وبلاگها و سایتهای شرکت کننده در مسابقه دعوت شد.

وی اظهار داشت: نسایی از جانبازانی است که با همت و تلاش خود و سعی وافر در یادگیری و تحقیق چه در زمینه مفاهیم دفاع مقدس در فضای مجازی و همچنین در داستان نویسی و حتی اخیرا عکاسی و برگزاری نمایشگاه عکس در حوزه ایثار و شهادت بسیار پرتلاش و تاکنون خوش درخشیده است.

طالع زاری گفت: ایشان با توجه به مشکلات مجروحیت در دست و انگشتان و همچنین صد ها قطعه فلزات بمبهای مختلف که هنوز در بدنش به یادگار مانده، توانسته است تسلط خیلی خوبی در رشته های هنری پیدا کند.

وی افزود: یکی از آخرین کتابهای منتشر شده وی که هم اکنون در بازاراست می توان به  زود پرستو شو بیا اشاره کرد که مورد استقبال خیل علاقمندان به ایثار وشهادت قرار گرفته است.

پنجمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال از 14 تا 23 مهرماه در  مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برپاست.

کد مطلب 1425804

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها