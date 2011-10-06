دست اندرکاران و مراکز نمونه مرتبط با دامپزشکی البرز تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تجلیل از دست اندرکاران و بخشها و مراکز نمونه مرتبط با دامپزشکی در استان البرز، شامگاه چهارشنبه در دانشگاه آزاد کرج انجام شد.

این تجلیل در ادامه مراسم روز دامپزشک انجام شده است و طی آن از تعدادی از بخشها ومراکز و دست اندرکاران نمونه تجلیل شده است.

همچنین در این مراسم، سه پیشکسوت دامپزشکی نیز تقدیر شدند که این سه نفر عبارتند از مهری حیدرزاده سعیدی، محمود قاسمی و محمود متمنی.

کشتارگاه دام، کشتارگاه طیور و مرکز بسته بندی نمونه استان البرز نیز تجلیل شدند و کشتارگاه نمونه دام در این زمینه، کشتارگاه دام کرج راک، نعمت صادقی بود.

کشتارگاه طیور نمونه استان نیز کشتارگاه طیور تلاش گستر، جمال بصیری بود.

شرکت بسته بندی سفره رنگین دریا (مارین)، عباس حمزه نیز به عنوان شرکت بسته بندی نمونه استان البرز معرفی شد.

داروخانه نمونه استان نیز داروخانه پاساردگاد، اسماعیل حسن ولی بود ضمن اینکه آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی مبنا فرهاد موسی خانی نیز به عنوان آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی نمونه استان البرز معرفی شد.

همچنین درمانگاه تخصصی دامپزشکی کلبه حیوانات، امید مرادی به عنوان مرکز درمانی نمونه استان معرفی شد.

مرکز مایه کوبی دام نمونه استان و مرکز مایه کوبی طیور نمونه استان نیز به ترتیب، مرکز مایه کوبی دام نظرآباد سیدمهدی شبانکاره و مرکز مایه کوبی طیور مهرگان بهزاد تربت اصفهانی بود.

همچنین شرکت ممیزی سلامت گستر دانش پویا علی رشیدیان به عنوان شرکت ممیزی نمونه استان البرز معرفی شد.

در مراسم یادشده همچنین مسئولان فنی و ناظر بهداشتی نمونه استان البرز نیز معرفی شدند.

در این زمینه، امید فهیم به عنوان مسئول فنی کشتارگاه صنعتی کردان، علیرضا هوشمند به عنوان مسئول فنی مرکز بسته بندی افتخار و عباس تیموری به عنوان نظار بهداشتی کشتارگاه طیور زیتون کار معرفی شده اند.