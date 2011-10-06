روحانیت برای رونق حوزه ها به صحنه بیایند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری پیش از ظهر پنج شنبه در پنجمین اجلاسیه جامعه مدرسین قم با علما و فضلای استانهای یزد، سیستان و بلوچستان و کرمان اظهار داشت: فلسفه وجودی این اجلاسیه ها، رسیدن به همدلی برای رفع مشکلات حوزه ها و ارتقای این مدارس است.

وی با اشاره به محدودیتها و مشکلات علما و روحانیون قبل از انقلاب، شکنجه ها و زندانها و تبعیدها و آزارهایی که رژیم ستمشاهی به روحانیت روا داشت، افزود: جایگاه روحانیت و اهمیت آنها برای مردم بود که این انقلاب را به پیروزی رساند.

دبیر پنجمین اجلاسیه مدرسین حوزه علمیه قم با علما و فضلای یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان عنوان کرد: اکنون نیز روحانیت باید پاسخگوی جامعه باشد و از سویی باید هدایتگری جامعه را بر عهده بگیرد و راه را هموار کند تا روز موعود فرا برسد و چشم دنیا به دیدار حضرت مهدی (عج) روشن شود.

وی با اشاره به فلسفه برگزاری این اجلاسیه ها عنوان کرد: تصمیم بر آن شد تا برای برگزاری این اجلاسیه ها به قم اکتفا نشود و برای خدا قوت گفتن به علما و روحانیون به شهرهای مختلف سفر کنیم و این اجلاس را در سایر استانها نیز برگزار کنیم.

حسینی بوشهری با اشاره به اینکه یزد مهد پرورش علمای برجسته ای همچون آیت الله محمد کاظم یزدی، آیت الله حائری یزدی و ... است، بیان داشت: این علما به رغم علم و تقوی، فروتنی و تواضعی مثال زدنی داشتند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری کمیسیونهای تخصصی در روز گذشته عنوان کرد: دیروز بحثهای بسیار خوبی مطرح شد و که با همدلی جامعه مدرسین مصوبات این کمیسیونها به نتیجه می رسد.

حسینی بوشهری همچنین با اشاره به ابراز نگرانی آیت الله وافی، نماینده یزد در مجلس خبرگان رهبری در مورد حوزه های علمیه یزد اظهار داشت: روحانیت باید به صحنه بیاید تا یزد همان دارالعباده مورد انتظار شود.