دستگاه های اجرایی در تحقق عدالت فرهنگی مشارکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی جودکی صبح پنجشنبه در جلسه ای که با حضور رئیس اداره آموزش علوم قرآن و حدیث آستان قدس رضوی و مسئول دارالقرآن کریم تبلیغات اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: شبکه گسترده دینی همچون اتحادیه موسسات و مراکز قرآنی، خانه های قرآنی روستایی، انجمن های اسلامی کارگری، کانون های فرهنگی – تبلیغی، کانون مداحان و شاعران مذهبی و دیگر زیر مجموعه های این نهاد آماده مشارکت با دستگاههای مختلف هستند.

وی افزود: این اداره ظرفیت های لازم و آمادگی پیگیری مسائل و هماهنگی با نهادهای مختلف به منظور تحقق عدالت فرهنگی در تمامی نقاط به ویژه مناطق محروم و روستایی استان را دارد.

حجت الاسلام جودکی ضمن بیان این مطلب که در استان قریب به 500 روستا دارای روحانی هستند، افزود: یکی از زمینه های مشارکت نهادها با تبلیغات اسلامی اجرای برنامه های فرهنگی در روستاها است که تا کنون مورد استقبال این قشر قرار گرفته است.

مهدی لسانی رئیس اداره آموزش علوم قرآن و حدیث آستان قدس رضوی نیز آمادگی آستان قدس را برای تعاملات و فعالیتهای فرهنگی اعلام کرد و برخی حوزه های مشترک برای همکاری را نیز یادآور شد.

محمد رضا مجتهد زاده مسئول دارالقرآن کریم اداره کل تبلیغات اسلامی نیزضمن تبیین زمینه های فعالیت های قرآنی اداره کل، ضرورت تشکیل این گونه جلسات را دوری از موازی کاری و انجام هرچه بهتر فعالیتهای قرآنی در سطح استان به خصوص مناطق محروم روستایی برشمرد.