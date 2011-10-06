بیان انتقادات نباید نشاط و امید را از جامعه بگیرد

حسین قنادیان، رئیس سازمان بسیج هنرمندان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سخنان سیدمهدی شجاعی مبنی بر این که «در سراشیبی اضمحلال فرهنگی هستیم» گفت: قصد من پاسخ دادن به سخنان آقای شجاعی نیست و میخواهم از کلیت انقلاب دفاع کنم، ولی با توجه به آنچه در حوزه فرهنگ و هنر انقلاب میبینیم، باید این حوزه را به دو بخش تقسیم کنیم. یک بخش به مسائل برون مرزی و خارجی و بخش دیگر به مسائل داخلی مربوط میشود.
وی افزود: به نظر میرسد در زمینه فعالیتهای فرهنگی و هنری بینالمللی، موفق عمل کردهایم. یکی از نتایج فعالیتهایمان در این زمینه، بیداری اسلامی است که ناشی از فرهنگ و تفکر انقلاب اسلامی است. بنابراین صدور انقلاب تا حد زیادی انجام شده است و این مثال، کارکرد انقلاب در محدوده برونمرزی را نشان میدهد.
قنادیان ادامه داد: اما در حوزه فعالیتهای داخلی هم، بررسیهای 30 ساله پارامترهایی را نشان میدهند که نشان از تحولات فرهنگی دارد. عدالتخواهی، دینباوری، اخلاق و استکبارستیزی که در آثار فرهنگی و هنریمان در این سالها دیده شدهاند، نمونهای از این پارامترها هستند. حتی مسائل سیاسی هم در مقاطعی متاثر از موضوعات فرهنگی کشور بودهاند.
رئیس سازمان بسیج هنرمندان گفت: بنابراین در داخل موفقیتهایی حاصل شدهاست، اما شاید آقای شجاعی از این زاویه که انقلاب اسلامی، ماهیت فرهنگی دارد و در این سالها، بیش از کارهای فرهنگی، فعالیتهای دیگر انجام گرفته، به موضوع نگاه کرده باشند. شاید نگاه ایشان به موضوع این بوده که سهم فعالیتهای فرهنگی باید از کارهای سیاسی و اقتصادی بیشتر باشد. اگر از این زاویه به موضوع نگاه کنیم، کسریهای زیادی وجود دارد و نمیتوانیم برای انقلابی که ماهیتش فرهنگی است، کارنامه خوبی ارائه بدهیم.
وی با اشاره به مواضعی که درباره دشمنشناسی در کشور مطرح میشود، گفت: نمیتوان واقعیت را انکار کرد. همانطور که بدن انسان از آسیب مصون نیست، روح و جان هم از آسیب و ضرر در امان نیست. با همین رویکرد، مگر میتوان آسیبهایی را که ممکن است به مرزهای جغرافیایی یا معنوی کشور وارد بیاید، انکار کرد؟ اما باید دشمن را در همان حدی که هست، دید. نه باید دشمن را بیش از حد بزرگ کرد و نه این که بیش از حد او را دست کم گرفت. ضمن اینکه جریان حق و باطل همیشه وجود داشته است و این خود گواه وجود دشمن است. نبود جنگ ظاهری، بیانگر نبود دشمن نیست.
قنادیان گفت: یک نکته مهم وجود دارد و آن اینکه شاید منصفانه نباشد در حوزههای مختلف به حیثیت انقلابی که 30 سال برایش زحمت کشیده شده است، لطمه وارد کنیم. همانطور که ابتدای صحبت گفتم، قصدم واکنش نشان دادن به سخنان آقای شجاعی نیست، بلکه میخواهم به یک مفهوم کلی اشاره کنم. در شرایط فعلی که دشمن از همه سو به ما هجمه آورده است، پررنگ کردن بعضی قضایا برای ذهنیت جامعه، کار درستی نیست. همانطوری که رهبر انقلاب فرمودند، ضمن اینکه باید ضعفها بیان شوند، این بیان باید دلسوزانه و بر پایه مستندات باشد.
رئیس سازمان بسیج هنرمندان در پایان گفت: بیان عیوب و کمبودها با ارائه راهکارها همراه باشد و این گونه نباشد که شادی و امید را از جامعه بگیریم. خوب است که این موضوع را هر کسی از مسئولان، فرهیختگان و عامه مردم، در جایگاه خود رعایت کند.
