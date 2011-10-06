دو شهر بزرگ گلستان از کمبود فضاهای آموزشی رنج می برد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی صبح پنجشنبه در حاشیه افتتاح یک طرح آموزشی در گرگان، با اشاره به کمبود فضاهای آموزشی و تربیت بدنی بر اساس نرم دانش آموزی در گرگان و گنبد، آنها را محروم ترین شهر های استان معرفی کرد.

وی گفت: امروز توانسته ایم شهرهایی مانند مراوه تپه و گمیشان و... را که در سال های قبل جزو محروم ترین شهرهای استان بودند را از نظر فضای آموزشی و تربیت بدنی محرومیت زدایی کنیم و در حال حاضر دو شهر بزرگ استان از این کمبود ها رنج می برند.

وی در ادامه افزود: ما برای تکمیل ظرفیت فضاهای آموزشی مان از تمامی فضاهای موجود استفاده کردیم و سقف تعداد دانش آموزان را در هر کلاس از 26 نفر به 30 نفر رساندیم.



پایین محلی بیان داشت: در مدارس خاص حدود 600 نفر دانش آموز به ظرفیت ها اضافه کردیم و درمدارس عادی تعداد دانش آموزان را به 35 نفر افزایش دادیم.



مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: با این حال تنها توانستیم 49.5 درصد مدارس ابتدایی را در شهر گرگان تک شیفت و ثابت صبح کنیم.



وی در خصوص نکات مثبت تک شیفت شدن در مدارس اظهارداشت: این کار با هدف ارتقای کیفیت آموزشی و بالا رفتن بهره وری انجام شده است و جمیع کارشناسان آموزشی بر این باورند که یادگیری در ساعات اولیه صبح به مراتب از ساعات بعد از ظهر بهتر است.



وی گفت: همچنین از مزایای دیگر این طرح ساماندهی پنجره های باز آموزشی، ساماندهی فوق برنامه هاست.

پایین محلی گفت: تعطیلی روز پنج شنبه ها مطابق با طرح نقشه جامع کشور است و مبتنی بر سند تحول بنیادین است و به نام روز خانواده نام گذاری شده است و تقویت بنیان خانواده ها و کم شدن فاصله ای که بین فرزندان دانش آموز و خانواده بود و ترمیم و تحکیم آن و استفاده از فضاهای آموزشی در بعد از ظهرها به عنوان کلاس های تقویتی، تشکیل مدارس قرآن و هدایت دانش آموزان به سمت و سوی آموزه های دینی و ارزشی، استفاده از فضاهای مطالعاتی و کتابخانه ها، توجه به معلمان ودانش آموزان ابتدایی و ایجاد عدالت بین معلمان از جمله اهداف است.



وی حذف ساعات پرخطر در هنگام تعطیلی مدارس در بعد ظهرها، اعتباربخشی به مدارس دولتی، ایجاد فرصت ارتقای معلمان و مدیران در روزهای پنجشنبه و توجه به موقعیت های ویژه در خانواده ها، ساماندهی فضاها و نیروی انسانی، تخصصی کردن معلمان، آموزش خانواده با توجه به نقشه جامع کشور، آموزش مهارت های زندگی برای بچه هادر کنار خانوادهایشان را از دیگر اهداف تعطیلی مدارس در روز پنجشنبه برشمرد.



مدیرکل آموزش پرورش افزود: امسال تعداد مدارس قرآن را در صورت تامین اعتبار از 250 به 500 واحد آموزشی مدرسه ارتقاء خواهیم داد.