تولید 235 هزار تن گوجه فرنگی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سلیمانی با بیان اینکه شهرستان های مرند، ملکان و شبستر به ترتیب با دو هزارو 500، 800 و 700 هکتار بیشترین سطح زیر کشت گوجه فرنگی در استان را دارند، اظهار داشت: شهرستان مرند با تولید87 هزار تن بیشترین تولید گوجه فرنگی درآذربایجان شرقی را داراست.

وی با بیان اینکه 44 و 29 هزار تن گوجه فرنگی به ترتیب در شهرستان های ملکان و شبستر تولید می شود افزود: کمترین تولید گوجه فرنگی در شهرستان های ورزقان و کلیبر اتفاق می افتد.

سلیمانی با بیان اینکه ارقام اوردبانا، سی.اچ و سوپر استراین به دلیل حاصل شدن محصول تبدیلی و اصلی گوجه فرنگی یعنی رب مورد استقبال بهره برداران می باشد تاکید کرد: کم آبی و کوچکی قطعات را می توان به عنوان مشکلی اساسی برای زراعت گوجه فرنگی قلمداد کرد چراکه برای تحقق افزایش درصد ضریب مکانیزاسیون و کاهش قیمت تمام شده در مراحل کاشت، داشت و برداشت گوجه فرنگی، نیاز است که ضمن تجمیع اراضی، استفاده از آبیاری های نوین و ماشین آلات کشاورزی در دستور کار بهره برداران قرار گیرد.

وی با بیان اینکه گوجه فرنگی به علّت دارا بودن ویتامین‌های A ، B، C، K و مواد معدنی مانند کلسیم ، فسفر و آهن در تأمین انرژی و تقویت بدن نقش موثری ایفاء می ‌کند یادآور شد: گوجه ‌فرنگی یکی از مهم ترین منابع ویتامین A بوده و در تقویت بینایی، تقویت و سلامتی پوست و مخاط‌ها، رشد و نمو استخوان‌ها ضروری است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه مصرف گوجه ‌فرنگی برای اشخاصی که مبتلا به سنگ کلیه و مثانه و کبد هستند، تجویز می‌شود، تصریح کرد: گوجه ‌فرنگی در تسکین دردهای عصبی، رفع بی ‌اشتهایی و درمان یبوست، نقصان ترشح شیر مادر و تورم‌دهان، بیماری‌های عفونی، درد مفاصل تجویز شده و برای مبتلایان به نقرس و روماتیسم مفید است.