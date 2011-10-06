آزمایشگاه تشخیص مواد صنعتی در کرمان افتتاح شد

سرهنگ غلامرضا هزار دستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزمایشگاه تشخیص مواد صنعتی آمفتامین و رونگردان در کرمان به بهره برداری رسید.

سرهنگ هزار دستان با اشاره به اهمیت وجود این آزمایشگاه گفت: این اقدام برای اولین بار در استان کرمان انجام شده است.

وی تصریح کرد: تمامی افرادی که به این آزمایشگاه معرفی می شوند همزمان تست مرفین از آنها گرفته خواهد شد.

این مسئول انتظامی ابراز داشت: کسانی که آزمایش مذکور را انجام می دهند در صورت مشکوک بودن تست تکمیلی TLC را نیز انجام می دهند.

وی بیان داشت: مصرف مواد مخدر صنعتی به دلیل درصد خلوص بالا بسیار خطرناک است و میزان اعتیاد آوری بیشتری دارد و در زمان کوتاه فرد مصرف کننده را به شدت درگیر می کند.

سرهنگ هزار دستان اظهار داشت: احتمال ترک افرادی که به این مواد معتاد می شوند بسیار کم است و در نهایت به دلیل مختل شدن سیستم عصبی احتمال مرگ معتاد نیز افزایش پیدا می کند.