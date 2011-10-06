1.3 میلیارد ریال کالای قاچاق در گناباد کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد موسوی صبح پنجشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته نیروی انتظامی در دفتر وی برگزار شد، گفت: سطح جرائم در این شهر بسیار پایین است و قابل قیاس با شهرهای اطراف حتی شهرهای کوچکتر نیست چون مردمی اعتقادی و مذهبی و متعهد دارد.

وی با اشاره به عملکرد نیروی انتظامی گناباد در شش ماهه اول امسال اظهار داشت: در شهرستان گناباد جرائم خشن اصلا وجود ندارد، جرائم خردی هم که وجود دارد بسیار پیش پا افتاده است.

موسوی تصریح کرد: جمع کل تصادفات 124 مورد که 12 مورد فوتی و 58 مورد جرحی، اعمال جریمه قانون 34 هزار مورد به ارزش یک میلیارد و 390 میلیون ریال و اعمال نمره منفی برای رانندگان متخلف پنج مورد بوده است.

وی با بیان اینکه هزار و 200 دستگاه متخلف در این مدت به پارکینگ منتقل شدند افزود: برگزاری آموزش ترافیک برای دو هزار نفر 50 کیلومتر خط کشی معابر، دستگیری174 نفر در بحث مواد مخدر و کشف 79 کیلو و 435 گرم مواد مخدر از انواع مختلف از دیگر اقدامات نیروی انتظامی بوده است.

موسوی تصریح کرد: در این مدت 45 نفر سارق دستگیر شدند که اعتراف به 100 فقره سرقت کردند.

وی افزود: کشف 28 هزار نخ سیگار و کالای قاچاق به میزان یک میلیارد و 328 میلیون ریال و دستگیری 122 نفر در این رابطه از دیگر اقدامات بوده است.

وی با بیان اینکه نزاع های فردی که اکثر منجر به سازش شده 200 مورد است، افزود: مشاوره و مددکاری اجتماعی 186 مورد و اقدامات مربوط به سازش اجتماعی 266 مورد بوده است.

وی ادامه داد: تماس مردمی با 110 تعداد سه هزار و 300 مورد که دو هزار و 300 مورد آن عملیاتی شده است.

موسوی با بیان اینکه اجرای گشت و کمین 456 مورد بوده است افزود: اجرای طرح مقابله با مزاحمین خیابانی 21 مرحله ، پاکسازی مناطق جرم خیز شهری 36 مرحله، تامین امنیت تفرجگاهها و اعزام گشتی سه هزار و 960 مرحله بوده است.

وی گفت: بنیاد تعاون ناجا که در سطح وسعی فعالیت می کند تشکیل داده شده که تسهیلات مربوط به خانواده های پرسنل را از این طریق انجام می دهیم.

موسوی با اشاره به هفته نیروی انتظامی گفت: شعارامسال هفته نیروی انتظامی "سهم من در امنیت و آرامش؟ " است و هر قشری از جامعه باید فکر کند در بحث تحکیم و تولید و توسعه امنیت چقدر نقش دارد که این مورد را در برنامه ها و مراسمات خود لحاظ کردیم.

وی با اشاره به برنامه های هفته نیروی انتظامی در گناباد گفت: رژه موتوری در سطح شهر با کمربند و کلاه، اهدای خون توسط پرسنل نیروی انتظامی، غبارروبی مزار شهدا، شرکت در نماز جمعه، دیدار با خانواده های معظم شهدا و جانبازان و سرکشی از خانواده های کمیته امداد از جمله برنامه های هفته نیروی انتظامی در شهرستان است.

موسوی ادامه داد: کوهنوردی و پیاده روی، همایش پلیس و اصناف، حضور در مساجد و مدارس، و ارائه آموزشهاتی لازم، تجلیل از بازنشستگان، ملاقات حضوری با مردم، تجلیل از نمونه های ترافیکی، صبحگاه مشترک، تجلیل از خانواده های نیروی انتظامی از دیگر برنامه های این هفته است که سعی شده که برنامه های این هفته براساس توسعه نظم و انضباط اجتماعی باشد.

در ادامه رییس راهنمایی و رانندگی گناباد گفت: گناباد جزء پنج شهر استان است که گواهینامه ب1 برای سواری و وانت شخصی و ب2 برای وسایل حمل و نقل عمومی آن صادر می شود.

غلامرضا خاکسار افزود: خدمات گواهینامه گناباد مانند مراکز استانهاست و کلیه خدماتی که در مورد گواهینامه در مشهد انجام می شود در گناباد نیز انجام می شود.