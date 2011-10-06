ورود کاروان ملی رضوی به شرق گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، این کاروان در مسیر حرکت در گلستان صبح پنجشنبه به شهرستان علی آبادکتول سفر کردند.

این کاروان پس از حضور در گلزار شهدای گمنام شهر علی آبادکتول و دانشگاه آزاد اسلامی این شهر، گلزار شهدای گمنام این شهر را عطرافشانی و غبار روبی کردند.

کاروان موتورزی، رژه تاکسی های شهر فاضل آباد در مسیر شش کیلومتری فاضل آباد تا علی آبادکتول این کاروان را بدرقه کردند.

همچنین مردم نیز با پخش شیرینی و شربت و دود کردن اسپند از کاروان ملی رضوی استقبال کردند.

حرکت کاروان ملی رضوی از صبح چهارشنبه گلستان آغاز شد و پس از اجرای برنامه در چهار شهر استان شب پنجشنبه پایان می یابد.

برنامه اصلی جشن کشوری سایه خورشید شامگاه پنجشنبه در شبستان امامزاده عبدالله گرگان برگزار می شود.