ظرفیتهای مالیاتی استان ایلام باید شناسایی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله عسکری در نشست ستاد درآمد و تجهیز منابع استان که با دستور کار گزارش عملکرد مالی دولت و عملکرد کلی درآمدهای استان در شش ماهه اول سالجاری برگزار شد، اظهار داشت: دستگاه های دولتی باید نسبت به احصاء مازاد درآمدهای شش ماهه دوم اقدام کنند تا پیگیری لازم از طریق معاونت و برنامه ریزی جهت ابلاغ اعتبار انجام شود .

وی ادامه داد: ادارات موظفند یک نسخه از قراردادهای پیمانکاری و خدماتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده به اداره کل مالیاتی ارسال کنند.

معاون برنامه ریزی استانداری از تلاش پیگیرانه برای تحقیق درآمدهای مالیاتی خبر داد و گفت: ظرفیتهای مالیاتی استان باید شناسایی و در بودجه سنواتی به کار گرفته شوند .