ظرفیتهای مالیاتی استان ایلام باید شناسایی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله عسکری در نشست ستاد درآمد و تجهیز منابع استان که با دستور کار گزارش عملکرد مالی دولت و عملکرد کلی درآمدهای استان در شش ماهه اول سالجاری برگزار شد، اظهار داشت: دستگاه های دولتی باید نسبت به احصاء مازاد درآمدهای شش ماهه دوم اقدام کنند تا پیگیری لازم از طریق معاونت و برنامه ریزی جهت ابلاغ اعتبار انجام شود.
وی ادامه داد: ادارات موظفند یک نسخه از قراردادهای پیمانکاری و خدماتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده به اداره کل مالیاتی ارسال کنند.
معاون برنامه ریزی استانداری از تلاش پیگیرانه برای تحقیق درآمدهای مالیاتی خبر داد و گفت: ظرفیتهای مالیاتی استان باید شناسایی و در بودجه سنواتی به کار گرفته شوند.
وی عنوان کرد: هم اکنون وجود مرز بین المللی مهران و ایجاد ارتباط با عراق فرصت مناسبی است که باید نهایت استفاده را از آن برد زیرا استان ایلام به علت موقعیت جغرافیایی امکان دسترسی با بازارهای استانهای توسعه یافته و یا مرزها را ندارد.
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