ورود فاضلاب به رودخانه سقز به طور کامل قطع شد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم افشاریان شامگاه چهارشنبه در جریان بازدید از طرح های آب و فاضلاب شهری سقز بیان کرد: با توجه به اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته در حال حاضر ورود فاضلاب به رودخانه داخلی شهر سقز به طور کامل قطع شده است.

وی ادامه داد: با راه اندازی و افتتاح تصفیه خانه فاضلاب شهر سقز قدم خوبی در جهت مقابله با آلودگی های مختلف در مسیر رودخانه این شهر صورت گرفت و انتظار می رود که با نظارت جدی و همکاری مناسب مردم از این امکان برای سالم و پاکیزه نگهداشتن شهر بهره برداری شود.

فرماندار شهرستان سقز یادآور شد: پروژه احداث فاضلاب محلات مختلاف شهر سقز به ویژه حاشیه های شهر با هدف جلوگیری از ورود فاضلاب و آلودگی به رودخانه سقز و هدایت آن به تصفیه خانه فاضلاب سقز اجرا شده است.

افشاریان بیان کرد: در حال حاضر 96 درصد فاضلاب سقز وارد تصفیه خانه می شود و با توجه به میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های در دست اجرا طی چند روز آینده تمامی فاضلاب این شهر وارد تصفیه خانه خواهد شد.

وی گفت: با اتمام این پروژه در هیچ یک از نقاط شهر فاضلاب و آلودگی وارد رودخانه نمی شوند که این اقدام تاثیر بسزایی در زندگی شهروندانی که در حاشیه رودخانه زندگی می کنند، خواهد داشت.

فرماندار شهرستان سقز در پایان سخنان خود اظهار داشت: تصفیه خانه فاضلاب سقز با اعتبار قریب به 120 میلیارد ریال در سال گذشته به بهره برداری رسید.