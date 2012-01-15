ضبط 1250 مواد مخدر در نیمروز/ مقصد ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر ازهرات، پلیس ولایت نیمروز از کشف وضبط 1150 کیلوگرم مواد مخدر نوع تریاک و ۹۷ کیلو گرم کریستال ازشهرستان خاشرود در این ولایت خبرداد.

"موسی رسولی" رئیس پلیس ولایت نیمروزگفت: بعد از نیم ساعت درگیری مسلحانه با قاچاقچیان مواد مخدر چهار تن بازداشت وبیش از 1250 کیلوگرم موادمخدر نوع تریاک وکریستال ضبط گردید.

به گفته این مقام پلیس دوخودروی سبک وچند قبضه سلاح نیز از قاچاقچیان ضبط گردید. بنابه گفته رسولی قاچاقیان قصد انتقال این مواد به خاک ایران را داشتند.

نیمروز ولایتی درجنوب غربی افغانستان بزرگترین محور ترانزیت انواع مواد مخدر به خارج از افغانستان به شمار می رود که قاچاقچیان به صورت باندهای مافیایی بززگ درانجا فعالیت دارند.