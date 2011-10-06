امنیت خط قرمز انتخابات مجلس/ برخورد قاطع با متخلفان در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده صبح پنجشنبه در سمینار فرمانداران و بخشداران آذربایجان غربی با اشاره به اینکه فعالیتهای انتخاباتی برخی کاندیداهای نمایندگی مجلس در سطح مساجد و روستاها به صورت خیکی کم رنگ گزارش می شود، افزود: خط قرمز ما امنیت مردم بوده که در صورت مشاهده هر گونه اقدامی خلافی به شدت با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی اعتماد و همراهی مردم در طول سی سال گذشته را بزرگترین سرمایه جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار داشت: مردم ایران اسلامی ثابت کردند در بزنگاههای بحرانی همیشه پشتیبان نظام و ولایت مطلقه فقیه بوده و هستند.

استاندار آذربایجان غربی خطاب به فرمانداران با اشاره به اینکه مسئولیت، شما را به پاسداری از اعتماد مردم هدایت می کند، ادامه داد: اگر کسی در راستای تزلزل این اعتماد حرکت کند، با برخوردی قاطعانه روبرو می شود.

جلال زاده با اشاره به برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سالجاری، اظهار داشت: مهمترین و اصلی ترین وظیفه دولت برگزاری انتخابات سالم، قانونمند و با مشارکت حداکثری مردم است.

وی با بیان اینکه انتخابات همیشه مهم بوده چراکه سرنوشت آن توسط مردم تعیین می شود، عنوان کرد: مردم با اعتماد به مجریان و متولیان انتخابات با حضوری حداکثری در پای صندوق های رای دشمان اسلام و انقلاب را مایوس می کنند.

این مسئول بر لزوم احیای گفتمان انقلاب و پاسداشت معیارها و شاخصه های آن نیز تاکید کرد و افزود: هم اکنون نبض افکار عمومی در دست رهبر بوده و این نشان دهنده جایگاه ولایت فقیه و توجه مردم به افکار و دیدگاههای رهبری است.

وی با بیان اینکه امروز به برکت انقلاب، ایران اسلامی در اوج قدرت و اقتدار در عرصه های مختلف بین المللی قرار دارد، ادامه داد: با توجه به اوج بیداری اسلامی در کشور های مسلمان دنیا که به کشورهای اروپایی و آمریکایی رسیده ما امروز شاهد حرکتهای مردمی علیه سیاستهای غلط کشورها هستیم.

استاندار آذربایجان غربی نسخه شفا بخش مردم دنیا را توجه به خداشناسی و دین مداری عنوان کرد و افزود: انقلاب اسلامی ایران موجب احیای دین در دنیا شد و اصلی ترین دستاورد پیروزی انقلاب اسلامی، افزایش توجه به مبانی دینی در دنیاست.

وی با تاکید بر توجه ویژه به اندیشه ها و آرمانهای مقدس امام راحل، بر بازخوانی و مرور بیشتر اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) توسط مردم و مسئولان تاکید و خواستار مدیریت منابع و خلاقیت و نوآوری در اجرای برنامه های محوله توسط فرمانداران شد.

جلال زاده در بخش دیگری از سخنان خود، توجه به اشتغال، مسکن و هدفمندی یارانه ها را از جمله مهمترین برنامه ها و افتخارات دولت طی سالهای گذشته دانست و بیان داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اکثر افتخارات کشور در عرض شش سال اخیر اتفاق افتاده است.

وی تاکید مقام معظم رهبری در موضوع اشتغال را یادآور شد و گفت: دولت با توجه به این موضوع، فعالیت های جهادی را برای ایجاد اشتغال آغاز کرده که در این استان تا پایان شش ماهه نخست سالجاری بیش از 40 هزار شغل ایجاد شده است.