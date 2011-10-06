  1. استانها
  2. ایلام
۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۸

پاسگاه پلیس راه در محور حمیل ایلام احداث می شود

پاسگاه پلیس راه در محور حمیل ایلام احداث می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان ایلام اعلام کرد: پاسگاه پلیس راه ایلام – کرمانشاه ( محور حمیل ) احداث می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیض الله جوادیان در این ارتباط اظهار داشت: این پاسگاه در زمینی به مساحت پنج هزارمتر و زیر بنای 401 متر و با اعتباری حدود پنج میلیارد ریال و با 65 درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است.

وی گفت: کار محوط سازی و دیوارکشی به طول 1426 و 227متر به پایان رسیده و پیش بینی شده این پروژه در دهه فجرامسال به بهره برداری برسد.

وی افزود : با ساخت این پاسگاه زمینه لازم برای روانسازی ترافیک و ایمنی حمل و نقل در محور ایلام – کرمانشاه (مسیرحمیل ) فراهم می شود.

وی اضافه کرد : بیش از شش میلیارد ریال اعتبار برای ساماندهی محوطه سازی جلو پاسگاههای پلیس راه دهلران ، پلیس راه ایلام - اسلاآباد ، لوله کشی گاز پلیس راه ایلام –ایوان در سالجاری هزینه شده است.

کد مطلب 1425847

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها