پاسگاه پلیس راه در محور حمیل ایلام احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فیض الله جوادیان در این ارتباط اظهار داشت: این پاسگاه در زمینی به مساحت پنج هزارمتر و زیر بنای 401 متر و با اعتباری حدود پنج میلیارد ریال و با 65 درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است .

وی گفت: کار محوط سازی و دیوارکشی به طول 1426 و 227متر به پایان رسیده و پیش بینی شده این پروژه در دهه فجرامسال به بهره برداری برسد .

وی افزود : با ساخت این پاسگاه زمینه لازم برای روانسازی ترافیک و ایمنی حمل و نقل در محور ایلام – کرمانشاه (مسیرحمیل ) فراهم می شود .

وی اضافه کرد : بیش از شش میلیارد ریال اعتبار برای ساماندهی محوطه سازی جلو پاسگاههای پلیس راه دهلران ، پلیس راه ایلام - اسلاآباد ، لوله کشی گاز پلیس راه ایلام –ایوان در سالجاری هزینه شده است.