یک دبیرستان خیرساز در گرگان بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرستان دخترانه حضرت رقیه(س) با مشارکت خانواده خیر مدرسه ساز، مرحوم حاج حسین کوهی اصفهانی و اداره کل نوسازی مدارس استان بهره برداری شد.

این مدرسه که در شهرک جامی واقع شده است دارای هزار و 281 متر مربع مساحت است و برای ساخت آن 450 میلیون تومان هزینه شده است.

این واحد آموزشی دارای امکانات ایمنی و ضد حریق است.

فرزند مرحوم حاج حسین کوهی اصفهانی، بانی ساخت مدرسه صبح پنجشنبه در مراسم افتتاح مدرسه در بیان احساس خویش گفت: من در طول عمرم لحظه های شاد زیادی را تجربه کرده ام، مانند کسب موفقیت ها، تولد فرزندم، ازدواج ، تولد نوه ها و... اگر همه این لحظه های شاد را در کنار هم بگذاریم شادی آن به اندازه افتتاح مدرسه نیست.

