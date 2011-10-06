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۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۷

یک دبیرستان خیرساز در گرگان بهره برداری شد

یک دبیرستان خیرساز در گرگان بهره برداری شد

گرگان - خبرگزاری مهر: یک دبیرستان دخترانه با مشارکت خانواده خیر مدرسه ساز در گرگان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرستان دخترانه حضرت رقیه(س) با مشارکت خانواده خیر مدرسه ساز، مرحوم حاج حسین کوهی اصفهانی  و اداره کل نوسازی مدارس استان بهره برداری شد.

این مدرسه که در شهرک جامی واقع شده است دارای هزار و 281 متر مربع مساحت است و برای ساخت آن 450 میلیون تومان هزینه شده است.

این واحد آموزشی دارای امکانات ایمنی و ضد حریق است.

فرزند مرحوم حاج حسین کوهی اصفهانی، بانی ساخت مدرسه صبح پنجشنبه در مراسم افتتاح مدرسه در بیان احساس خویش گفت: من در طول عمرم لحظه های شاد زیادی را تجربه  کرده ام، مانند کسب موفقیت ها، تولد فرزندم، ازدواج ، تولد نوه ها و... اگر همه این لحظه های شاد را در کنار هم بگذاریم شادی آن به اندازه افتتاح مدرسه نیست.
 

کد مطلب 1425848

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