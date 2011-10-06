به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان همدان دکتر احمدی نژاد رئیس ‏جمهور اسلامی ایران پیش از ظهر امروز پنجشنبه در ادامه دومین روز از ‏سفر استانی هیئت دولت به این استان در جمع مردم ملایر حضور یافت و ‏طی سخنانی اظهار داشت: ‏همه مشکلات بشر از ناحیه آن است که عده ای به نسبت هایی دیگران را صاحب اثر، صاحب قدرت و صاحب تدبیر می دانند. دیگران را صاحب ملک و حکومت می شناسند. در چنین شرایطی است که طاغوت ها، نمرودها و فروعون ها بروز می کنند و در نتیجه عمل آنها ، فقیر، کینه و دشمنی ها گسترش پیدا می کند.

به گفته احمدی نژاد ملتی که نمازگزار باشد و به شعار طاغوت شکن "الله اکبر" مومن باشد محال است طاغوت ها بتوانند اراده این ملت را بشکنند و محال است مشکلات و سختی ها اراده این ملت را در برابر پیشرفت سست کنند.

رئیس جمهور افزود: خدا را شکر می کنیم که ملت ایران و در پیشاپیش آنها مردم ملایر در برابر طاغوت های جهان ایستاده اند.

احمدی نژاد گفت: عاملی که باعث شده بیش از 30 سال ملت ایران در هر صحنه ای که مستکبران طراحی کرده اند پیروز باشند عبارت است از ایمان ناب، ایمان خالص به یگانی خداوند متعال و بزرگی و بزرگ تر بودن خدا از قدرت های مادی.

وی تصریح کرد: فریاد الله اکبر دشمن شکن، شیطان شکن و طاغوت شکن است و این رمز پیروزی ملت ایران است.

رئیس قوه مجریه با بیان اینکه فریادهای الله اکبر ملت ایران همه دشمنان را مایوس کرده است، گفت: امروز دشمن به تصور خود طراحی کرده تا جلوی پیشرفت و آبادانی ملت ایران را بگیرد، جلوی سرمایه گذاری در ایران را بگیرد و به بهانه هایی ایران را تحریم کرده است.

احمدی نژاد به اقدامات رئیس جمهور آمریکا علیه ملت ایران اشاره کرد و افزود: رئیس دولت تجاوزگر و مستکبر آمریکا به صراحت اعلام کرد که برای شکستن کمر ایران، ایران را تحریم کرده است خودش اعلام کرده تحریم های فلج کننده برای ایران اعمال می کنیم.

وی ادامه داد: از زبان مردم ملایر به مستکبران می گویم شما بدانید ملت ایران اهل نماز و اهل تکبیر است و لذت اتکا به خداوند را چشیده و باور کرده است. بدانید که این ملت در برابر شما می ایستند و شما و همه آرزوهای شما را به گور خواهند فرستاد.

رئیس جمهور اضافه کرد: 32 سال ملت ایران نجابت به خرج داد، دشمنی کردید، بداخلاقی کردید، ملت ایران دائما از خود دفاع کرد. گفت بروید کنار ظلم نکنید، کاری به کار ما نداشته باشید، می خواهیم ایران را بسازیم و آباد کنیم.

احمدی نژاد ادامه داد: اما ملت ایران امروز باور کرده است که شما آدم های احمق و زورگویی هستید. از این به بعد اعلام می کنیم هر نقطه عالم که مشغول زورگویی و تثبیت پایه های استکباری خود هستید ملت ایران با فرهنگ، منطق و اندیشه اش در آنجا حضور پیدا خواهد کرد و بساط شما را برخواهد چید.

وی گفت: اگر یک زمانی برای مقابله با شما باید همه ملت ایران بسیج می شد اما امروز برای زمین زدن و خنثی کردن توطئه های شما و پایین کشیدن شما از کاخ های شیشه ای ستم همین جوان های ملایری کافی اند که با مشت کوبنده خود همه بساط طاغوتی شما را در هم بپیچند.

رئیس قوه مجریه در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم ساختن ایران گفت: مهمترین کار امروز هر ایرانی تلاش برای ساختن ایران است زیرا همه شیاطین و دنباله روهای آنان هم اکنون بسیج شده اند تا مانع ساخته شدن ایران شوند.

وی اضافه کرد: ساختن ایران یعنی بر هم خوردن تمام معادلات ضد بشری و شیطانی در دنیا و ملت ایران با فضل الهی تصمیم گیری دشمنان را در هم خواهد کوبید و ایران را خواهد ساخت.

احمدی نژاد در ادامه با بیان اینکه دشمن برای به زمین زدن ملت ایران برنامه ریزی گسترده ای کرده است، گفت: تصور نمی کنیم برخی اقدامات فردی و گروهی و تنها عده ای در گوشه و کنار می خواهند اراده جوانان ایران تخریب کنند بلکه این یک اراده بین المللی برای تخریب اراده ملت ایران است و دست استکبار جهانی و شبکه صهیونیستی در آن دخیل است.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: راه مقابله با آن این است که دولت و ملت و خود جوانان بسیج شوند تا اولا امیدهای دشمن را مایوس کنیم و اراده های دشمن را در هم بشکنیم و ثانیا ایران عزیز را بسازیم.

وی یکی از مهمترین ماموریت ها را برای ساختن ایران را ریشه کن کردن بیکاری و ایجاد اشتغال برای همه جوانان به شمار آورد و افزود: امروز کار سازنده و مثبت عبادت است.

احمدی نژاد گفت: البته باید دولت در این زمینه موانع را بردارد، پشتیبانی کند و دست کسانی که می خواهند اشتغال در کشور ایجاد کنند را بگیرد.

رئیس قوه مجریه تصریح کرد: هر کسی به هر طریقی می تواند شغل سازنده و مفید در کشور ایجاد کند باید وارد میدان شود. جوانان هم باید خود را برای کار آماده کنند. اگر امروز دانشگاه ها گسترش پیدا کرده این به معنای آن نیست که همه باید کار اداری انجام دهند. البته کار اداری هم در جای خود مهم است ولی تنها نمی توان با کار اداری کشور را ساخت. باید کار را به کارخانه ها و مزارع و صحنه های دیگر برد.

وی اضافه کرد: سدها در دفتر و روی کامپیوترها ساخته نمی شوند بلکه روی کوه ها و عرق ریختن و زحمت کشیدن ساخته می شود. محصولات کشاورزی از روی کاغذ به دست نمی آید بلکه باید روی زمین کار کرد و سختی کشید و عرق ریخت به همین دلیل کار با سختی ارزشمندترین عبادت نزد خداست.

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنانش درخصوص وضعیت پروژه هایی که برای شهرستان ملایر در طول 3 سفر گذشته به تصویب رسیده است، گفت: در مجموع 287 پروژه برای شهرستان ملایر به تصویب رسیده است که 173 مورد آن به اجرا در آمده، 80 پروژه دیگر در مسیر اجرا قرار دارد و برای 34 پروژه هم هنوز هیچ کاری صورت نگرفته است.

رئیس قوه مجریه اضافه کرد: در جلسه امروز هیئت دولت موانع احتمالی بر سر راه اجرای پروژه ها را مورد بررسی قرار می دهیم تا موانع برطرف شود و همه پروژه ها به مرحله اجرا در آیند.