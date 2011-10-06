طرح جامع "آموزش دین در روستا" در خراسان رضوی اجرا می شود

عبدالله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح جامع آموزش دین در روستا به عنوان یک طرح آموزش و پژوهشی مدت سه سال است که در استان پیگیری می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر برنامه های مطالعاتی و علمی این طرح به اتمام رسیده است، افزود: کتاب تبلیغ و فرهنگ سازی دینی در روستا و نرم افراز آموزشی و کتابخانه همراه از محصولات این طرح جامع است.

وی افزود: کتاب تبلیغ و فرهنگ سازی دینی در روستا حاوی مهمترین مباحث تولید شده متناسب با نیازهای آموزشی جهت مخاطبین روستایی است که در قالب کارگاه های آموزشی تدوین یافته است.

ابراهیمی تصریح کرد: یکی از اهداف مهم این طرح معرفی الگوهای موثر تبلیغ دین بوده و در این فرآیند تقویت مهارت های برنامه ریزی و طراحی فرهنگی روحانیون مستقر در روستا ها مدنظر است.

مسئول آموزش تبلیغات اسلامی طراحی برنامه های قرآنی در روستا، احیاء سنتهای اسلامی و روشهای ترویج نماز و زکات را از محورهای کتاب تبلیغ و فرهنگسازی دینی در روستا برشمرد.

ابراهیمی افزود: برنامه ریزی فرهنگی در مساجد روستاها، طرح عملی، فرهنگی و ورزشی جوانان در این مناطق و راه اندازی مرکز چند رسانه ای آموزش دین در روستا و الگوی تعامل با متولیان روستا را از جمله متون کارگاه های آموزشی در این کتاب است.

وی افزود: علاوه بر آن نرم افراز آموزشی و کتابخانه همراه در قالب کتاب های الکترونیک نیز از تولیدات این طرح است که تیراژ دو هزار نسخه تهیه شده است.

وی اعلام کرد: به زودی این طرح برای روحانیون مستقر و هجرت تبلیغات اسلامی در قالب 20 کارگاه آموزشی در سراسر استان برگزار خواهد شد.