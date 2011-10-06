مداحان از به کار بردن اشعار بی اساس خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ستوده قبل از ظهر پنجشنبه در همایش مداحان و شعرای مذهبی اردبیل اظهار داشت: برخی از مداحان ما امروز گرفتار زیاده‌گویی و تحریف برخی از واقعیت‌ها شدند که نباید چنین مبانی بی‌پایه و اساس این ساحت را دچار خدشه و خلل کند.

وی با بیان اینکه بعد از شکل‌گیری کانون مداحان و شعرای مذهبی اردبیل برخی از این آفت‌ها از بین رفته و یا در حال پالایش است، تصریح کرد: اما همچنان برخی از آسیب‌ها در حوزه شعر و مداحی وجود دارد که گویی عده‌ای از شعرا و مداحان افزودن مسائل غیر واقعی را به شعرها و مداحی‌ها برای خود یک امتیاز می‌دانند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل افزود: هر چه قدر بیان مداح روشن، ظریف، دقیق و واقع‌بینانه باشد به همان اندازه تأثیرگذاری آن بر روی مخاطب و شنونده بیشتر است.

وظیفه اصلی مداحان پرداختن به شریعت اسلامی است



وی شعر و مداحی‌ها را میدان عظیمی برای ادای تکلیف در حوزه فرهنگی دانست و عنوان کرد: دشمنان مداحان و شعرایی را می‌خواهند که در کلام آنها سخنی از احکام، اصالت اسلام و مفاهیم معنوی وجود نداشته باشد در حالی که این وظیفه شاعر و مداح است که در کنار مرثیه‌سرایی و مداحی از احکام اسلام و شریعت آن سخن به میان آورد.

به گفته ستوده اگر امروز مداح و شاعر ما می‌خواهد تصویری زیبا، دلربا و جانسوز از صحنه کربلا را به تصویر بکشد نباید تنها به صحنه‌های درد و رنج این نهضت عظیم بپردازد بلکه باید زیباییهای صحنه عظیم کربلا از جمله ایثار و صبر را نیز بیان کند تا ارزشهای این فرهنگ عظیم حماشی در جامعه توسعه یابد.

وی از تمام شاعران و مداحان خواست با نزدیک شدن به ماه محرم با مفاهیم عالی و فاخر شعر و نوحه‌هایی را آماده کنند که بهترین تاثیرگذاری را داشته باشد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل در ادامه سخنان خود ادامه داد: به یقین برای نسل امروز ما آن شعر و مداحی مورد پسند است که در آن زیباترین اندیشه‌ها در قالب بهترین مفاهیم گفته شود.

وی شعرا و مداحان را از برجسته‌ترین انتقال‌دهندگان فرهنگ حسینی، عاشورایی و علوی توصیف کرد و اظهار کرد: شاعران و مداحان ما در حقیقت پیشروان فرهنگی هستند که در آن ریشه‌های اعتقاد و علاقمندی به مکتب اهل بیت موج می‌زند.



