کمیته مبارزه با مشروبات الکی در چهار محال و بختیاری تشکیل شد

علیرضا اکبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با شااره به اینکه کمیته مبارزه با مشروبات الکی در این استان تشکیل شده است اظهار داشت: این کمیته در راستای نظارت و کنترل تولید، توزیع و خرید و فروش مشروبات الکی تشکیل شده است.

وی افزود: فعالیت اجرای این کمیته در فعالیت های فرهنگی، کنترلی و پیشگیرانه تشکیل شده است.

اکبر پور بیان داشت: مقابله با مشروبات الکی، انجام امور فرهنگی و تبلیغاتی، کاهش تقاضا، مقابله با تولیدات ومشروبات الکی، ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز و .... بخش از وظایف کمیته است.

وی تصریح کرد: آگاهی بخشی پیامدهای مصرف مشروبات الکی در جامعه باید از طریق رسانه های جمعی و مطبوعات و .. صورت گیرد.

