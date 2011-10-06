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۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۱

اکبرپور به مهر خبر داد:

کمیته مبارزه با مشروبات الکی در چهار محال و بختیاری تشکیل شد

کمیته مبارزه با مشروبات الکی در چهار محال و بختیاری تشکیل شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل امور اجتماعی استانداری استان چهار محال و بختیاری از تشکیل کمیته مبارزه با مشروبات الکی در این استان خبر داد.

علیرضا اکبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با شااره به اینکه کمیته مبارزه با مشروبات الکی در این استان تشکیل شده است اظهار داشت: این کمیته در راستای نظارت و کنترل تولید، توزیع و خرید و فروش مشروبات الکی تشکیل شده است.

وی افزود: فعالیت اجرای این کمیته در فعالیت های فرهنگی، کنترلی و پیشگیرانه تشکیل شده است.

اکبر پور بیان داشت: مقابله با مشروبات الکی، انجام امور فرهنگی و تبلیغاتی، کاهش تقاضا، مقابله با تولیدات ومشروبات الکی، ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز و .... بخش از وظایف کمیته است.

وی تصریح کرد: آگاهی بخشی پیامدهای مصرف مشروبات الکی در جامعه باید از طریق رسانه های جمعی و مطبوعات و .. صورت گیرد.
 

کد مطلب 1425863

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