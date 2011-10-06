مصوباتی که غیرکارشناسی اعلام می شوند/ ایجاد بازارچه مرزی دهلران لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی استان ایلام با داشتن 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق بیشترین مرز در بین استانهای غربی را داراست که از این ظرفیت مهم برای توسعه صادرات کالا به کشور عراق استفاده نمی شود .

با توجه به مرز مشترک با کشور عراق و محرمیت ایلام به خصوص بیکاری، توسعه بازارچه مرزی در این استان هم به نفع توسعه استان است و هم زمینه اشتغالزایی را در استان فراهم می کند .

در حال حاضر استان ایلام با 420 مرز مشترک با کشور فقط دارای یک بازارچه مرزی (مهران) است .

یکی از مهمترین مصوبات دولت در استان ایلام، ایجاد بازارچه مرزی دهلران بود که این مصوبه بعد از گذشت شش سال در کما به سر می برد و هچ خبری از احداث آن نبود. در حالی که احداث این بازارچه هم به نفع توسعه شهرستان دهلران بود و هم می توانست توسعه اقتصادی را برای مردم به همراه داشته باشد .

نکته جالب این است که دولت به تازگی تصویب کرد ۳۱ بازارچه مرزی کشور به دلیل غیرفعال بودن از فهرست بازارچه‌های مصوب حذف شوند و در واقع این بازارچه ها تعطیل شدند که یکی از آنها مصوبه ایجاد بازارچه مرزی شهرستان دهلران بود در حالی که این مصوبه اصلا اجرا نشده بود .

حال اگر این مصوبه در استان ایلام توجیه ندارد چرا در سفرهای هیئت دولت روی آن مانور داده می شد .