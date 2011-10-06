انگلیس قصد پیوستن به منطقه یورو را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "دیوید کامرون" در مورد ادامه بحران مالی و بدهی های کشورهای اتحادیه اروپا هشدار داد. وی طی سخنانی در نشست حزب محافظه کار در منچستر گفت: خطری که امروز اقتصاد انگلیس را تهدید می کند مشابه چیزی است که در سال 2008 به هنگام بروز بحران اقتصادی جهانی وجود داشت.

کامرون با بیان این که بحران در منطقه یورو دامن کشورهای قدرتمند مانند فرانسه و آلمان را گرفته و حتی آمریکا را متاثر کرده به هم حزبی های خود اطمینان داد تا زمانی که نخست وزیراست انگلیس وارد یورو نخواهد شد.

نخست وزیر انگلیس وارد شدن به منطقه یورو را به منزله درگیر شدن با بحران بی پایان کشورهای بدهکار و لزوم کمک مالی به آنها دانست و یادآور شد برنامه های صرفه جویانه تنها در صورتی که با قاطعیت اجرا شود اثرگذار خواهد بود.

گفتنی است با ادامه بحران مالی یونان و اجرای سیاستهای ریاضت طلبانه توسط دولت "گئورگ پاپاندرو" روز گذشته این کشور شاهد اعتصاب سراسری و درگیری های خشونت بار معترضان با نیروهای پلیس بود.