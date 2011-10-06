۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۲

پاپری مقدم:

صنایع تبدیلی خرما دشتستان نیازمند توجه بیشتر است

دشتستان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به نقش صنایع تبدیلی خرما در ایجاد اشتغال توجه به این صنعت در شهرستان دشتستان باید مورد توجه مسئولان ذی ربط در سازمان جهاد کشاورزی استان قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب پاپری مقدم بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری بخش آبپخش اظهارداشت: مهمترین راهکار ایجاد فرصت های شغلی در جامعه، بکارگیری صنایع متناسب با توانمندیمندی های هر منطقه است.

وی با بیان اینکه بیش از یک میلیون اصله نخل در منطقه آبپخش وجود دارد، افزود: بخش آبپخش بواسطه تولیدات عمده خرمای استان نیازمند توجه بیشتر در بخش توسعه صنایع تبدیلی خرماست.

رئیس شورای اسلامی شهر آبپخش نیز راه اندازی صنایع تبدیلی خرما در این بخش را راهکاری مهم برای خدمات رسانی بهتر به نخلدارن عنوان کرد.

رضایی استقرار ادارات دولتی در این بخش را از دیگر خواسته های مهم مردم این بخش عنوان کرد.

کد مطلب 1425872

