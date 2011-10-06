صنایع تبدیلی خرما دشتستان نیازمند توجه بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب پاپری مقدم بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری بخش آبپخش اظهارداشت: مهمترین راهکار ایجاد فرصت های شغلی در جامعه، بکارگیری صنایع متناسب با توانمندیمندی های هر منطقه است.

وی با بیان اینکه بیش از یک میلیون اصله نخل در منطقه آبپخش وجود دارد، افزود: بخش آبپخش بواسطه تولیدات عمده خرمای استان نیازمند توجه بیشتر در بخش توسعه صنایع تبدیلی خرماست .

رئیس شورای اسلامی شهر آبپخش نیز راه اندازی صنایع تبدیلی خرما در این بخش را راهکاری مهم برای خدمات رسانی بهتر به نخلدارن عنوان کرد .