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۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۸

انصاری:

نظارت در دامپزشکی باید جدی‌تر باشد

نظارت در دامپزشکی باید جدی‌تر باشد

قم - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار قم بر جدیت و مسئولیت پذیری دامپزشکی در حوزه‌های کنترل و نظارت دام و طیور تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی عرب انصاری شامگاه چهارشنبه در همایش گرامیداشت 14 مهر روز ملی دامپزشکی که در سالن اجتماعات سازمان جوانان قم برگزار شد، اظهار داشت: دامپزشکی در بحث نظارت و کنترل دام و طیور استان باید جدی تر و با مسئولیت بیشتر وارد شود.

وی گفت: نظارت، کنترل و بازرسی یک فرهنگی است که باید در جامعه ما نهادینه شود و نظارت بر فرآورده‌های خام دامی از مسائل مهمی است که باید در آن دقت شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم ادامه داد: انتقال دام از کشتارگاه به واحد عرضه، نظارت بر امر فروش و توزیع پروسه طولانی است که به دامپزشکی مربوط است و نظارت و کنترل جدی‌تر فعالان این عرصه را می‌طلبد.

وی ابراز داشت: سلامت برای مردم هدیه‌ای است که وظیفه پرنسل دامپزشکی را خطیر‌تر می‌کند.

عرب انصاری با اشاره به اینکه قم یکی از قطب‌های تولید محصولات لبنی و مراکز فعال در این زمینه است، ابراز داشت: انتقال بیماری‌های مشترک بین دام و انسان از طریق مرز‌ها می‌تواند برای یک کشور مخاطره آمیز باشد.

وی با اشاره به اینکه نقش دامپزشکی در کنترل و نظارت بر بیماری‌هایی که منشاء خارجی دارند بسیار مهم است، اضافه کرد: امروزه 156 بیماری جدید در دنیا وجود دارد که 14 مورد آن بیماری‌ها بین انسان و دام مشترک است.

کد مطلب 1425874

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