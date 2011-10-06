به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی عرب انصاری شامگاه چهارشنبه در همایش گرامیداشت 14 مهر روز ملی دامپزشکی که در سالن اجتماعات سازمان جوانان قم برگزار شد، اظهار داشت: دامپزشکی در بحث نظارت و کنترل دام و طیور استان باید جدی تر و با مسئولیت بیشتر وارد شود.



وی گفت: نظارت، کنترل و بازرسی یک فرهنگی است که باید در جامعه ما نهادینه شود و نظارت بر فرآورده‌های خام دامی از مسائل مهمی است که باید در آن دقت شود.



معاون سیاسی امنیتی استاندار قم ادامه داد: انتقال دام از کشتارگاه به واحد عرضه، نظارت بر امر فروش و توزیع پروسه طولانی است که به دامپزشکی مربوط است و نظارت و کنترل جدی‌تر فعالان این عرصه را می‌طلبد.



وی ابراز داشت: سلامت برای مردم هدیه‌ای است که وظیفه پرنسل دامپزشکی را خطیر‌تر می‌کند.



عرب انصاری با اشاره به اینکه قم یکی از قطب‌های تولید محصولات لبنی و مراکز فعال در این زمینه است، ابراز داشت: انتقال بیماری‌های مشترک بین دام و انسان از طریق مرز‌ها می‌تواند برای یک کشور مخاطره آمیز باشد.



وی با اشاره به اینکه نقش دامپزشکی در کنترل و نظارت بر بیماری‌هایی که منشاء خارجی دارند بسیار مهم است، اضافه کرد: امروزه 156 بیماری جدید در دنیا وجود دارد که 14 مورد آن بیماری‌ها بین انسان و دام مشترک است.