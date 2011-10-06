پنج میلیون مرسوله توسط پست استان قزوین جابجا شد

به گزارش خبرنگار مهر در آستانه فرارسیدن روز جهانی پست، علی اکبر پورمظاهری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان با تشریح فعالیت های انجام شده اظهارداشت: سرعت، دقت و امنیت، مهمترین وظیفه اداره پست در جلب رضایت مردم و تکریم ارباب رجوع است و تلاش می کنیم با دقت در انجام وظیفه خود خدمات مناسبی به مردم ارائه کنیم.

وی افزود: در سال گذشته 15 میلیون و 600 هزار مرسوله پستی در استان جابجا شد که سرانه استان 13 مرسوله برای هر نفر بوده است.

پورمظاهری سرانه پستی کشور را 11 مرسوله اعلام کرد و گفت: سرانه پستی استان نسبت به کشور بالاتر است و در شش ماهه امسال نیز به 5.1 مرسوله رسیده است.

فعالیت 210 دفتر ICT روستایی

مدیرکل پست استان قزوین تصریح کرد: با فعالیت 210 دفتر ICT روستایی خدمات مورد نیاز از جمله ثبت نام حجاج، خدمات اینترنتی، توزیع قبوض، ابلاغیه دادگستری، اشتراک کنتور آب و فاضلاب، ارسال نمونه خون نوزادان و با ایجاد خط حمل و نقل با سیستم RFID خدمات مناسبی به روستاییان ارائه می شود.

این مسئول گفت: 30 نمایندگی پستی هم در استان فعال شده و خدمات لازم را به شهروندان ارائه می کند.

وی بیان کرد: جایگاه پست در شش ماهه امسال تا 85 درصد محقق شده و در جایگاه دهم کشوری قرار داریم.

پورمظاهری گفت: در سال گذشته 13 میلیون و 473 هزار مرسوله توسط پست استان قزوین جابجا شده است.

مدیرکل پست استان قزوین یادآورشد: در حال حاضر 65 دفتر پیشخوان دولت فعال شده که کارگروه آن در استانداری دایر شده که سرویس های دفاتر خدمات ارتباطی و قبول مراسلات، پیشتاز، ثبت نام دانشگاه در آن انجام می شود.

وی ثبت نام اینترنتی اظهارنامه های مالیاتی در استان را از دیگر خدمات ارائه شده توسط پست استان ذکر کرد و افزود: با ثبت نام 45 هزار نفر در دفاتر پیشخوان دولت زمینه کسب رتبه برتر اداره مالیات استان در ثبت نام الکترونیکی اظهارنامه ها محقق شد.

پورمظاهری بیان کرد: اداره پست استان آماده ارائه خدمات دستگاههای اجرایی از طریق دفاترپیشخوان دولت است و در صورت درخواست ادارات زمینه این کار فراهم می شود.

76 نوع خدمات پستی در قزوین ارائه می شود

مدیرکل پست استان قزوین یادآورشد: در حال حاضر 76 نوع خدمات پستی در استان قزوین به شهروندان داده می شود و با راه اندازی پست ویژه، قابلیت توزیع مرسوله ها با سرعتی بیشتر از پست پیشتاز فراهم شده است.

وی تمبر شخصی با قابلیت چاپ مناسبتهای مختلف زندگی افراد از جمله تولد، ازدواج و فارغ التحصیلی را از دیگر خدمات این شرکت دانست و گفت: صندوق های شخصی با هزینه سالانه 160 هزار ریال و سیستم اسکن امضاء و رهگیری مرسولات با مشاهده امضای فرستنده از دیگر خدمات جدید شرکت پست استان قزوین است.

وی رستانت، سفارشی، پست یافته، بازار الکترونیکی، ویژه، چواب قبول، پیشتاز، صندوق شخصی، اکسپرس، پست صوتی، مستقیم و تبلیغ، تمبر شخصی، یادگاری و تبلیغاتی را از خدمات پست اعلام کرد.

214 میلیارد ریال قرارداد پست با ادارات قزوین

مدیرکل پست استان قزوین تصریح کرد: تاکنون 214 میلیارد ریال با ادارات استان عقد قرارداد شده و ظرفیت شرکت به گونه ای است که قادریم نیازهای تمامی دستگاههای اجرایی را برطرف کنیم.

وی گفت: 112 صندوق پستی در استان راه اندازی شده و طرح نیابت گمرک نیز در شرکت پست استان قزوین بزودی راه اندازی خواهد شد.

پورمظاهری همچنین اظهارداشت: ساختمان جدید شرکت پست استان با 22 میلیارد ریال اعتبار ملی احداث شده و بزودی دفتر پست شهر اقبالیه نیز افتتاح و آماده بهره برداری خواهد شد.