شهروندان نقش اساسی در تامین امنیت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی کاظمی امنیت را یک نیاز حقیقی و اولیه برای انسان و همه جوامع دانست و گفت: زیر ساخت همه فعالیت ها اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی امنیت است.

سرهنگ کاظمی گفت: کیفیت بخشی به فعالیت ها و تلاش در عرصه امور فرهنگی در کنار اقدامات انتظامی از اولویت های نیروی انتظامی است.

وی با اشاره به نقش اساسی مردم در تامین امنیت اظهار داشت: محوری ترین نقش پلیس حفظ امنیت است.

این مسئول انتظامی با اشاره به شعار هفته ناجا در سال جاری گفت: مفهوم این شعارهر انسان عاقلی را به تفکر وا می دارد و اگر هر فردی حقوق خود را دنبال کند و به حق دیگران تجاوز نکند کمک شایانی در تولید امنیت و افزایش احساس امنیت کرده است.

وی از ارائه خدمات دهی مضاعف به مردم و پاسخ به درخواستهای مردمی هفته نیروی انتظامی خبر داد و افزود: فرماندهان و مسئولین نیروی انتظامی استان کرمان با حضور در مساجد، مدارس، صدا و سیما و سایر جوامع هدف در راستای ارتقاء دانستنیهای انتظامی به مردم تلاش می کنند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان کرمان با اشاره به برنامه های متنوع در این هفته از برگزاری همایش راهوران محله، تجلیل از شهروندان قانونمند، غبار روبی گلزار شهدا، همایش پیاده روی کارکنان و خانواده آنان و مانورشهری موتورسیکلت سواران قانونمند خبر داد.

وی گفت: بازدید دانش آموزان از یگان های انتظامی، همایش فرهنگ یاران و همیاران ترافیک، ملاقات های مسئولین با مردم، افتتاح پروژه های عمرانی، همایش پلیس و اصناف، ارائه خدمات مردم یاری و درمانی در مناطق محروم از دیگر برنامه های هفته ناجا است.

