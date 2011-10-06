برگزاری جشنواره بادبادکها در کرج همزمان با میلاد امام رضا (ع)

مهدی محبی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: ایجاد فضای شاد و فرح بخش برای همشهریان کرجی و برقراری لحظات شاد برای کودکان ونوجوانان از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی با اشاره به قرار گرفتن در ایام هفته کرامت و ولادت امام رضا(ع) درونی سازی مفاهیم ارزشمند و اعیاد مذهبی را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: این جشنواره در واقع بستر پیوند روحی و عاطفی کودکان و نوجوانان با مناسبتهای مهم تاریخ اسلام را فراهم می کند.

محبی در ادامه بروز استعدادها و خلاقیتهای کودکان و نوجوانان در ساخت بادبادکها را یادآور شد و افزود: ایجاد زمینه تفریح سالم و مفرح خانوادگی از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.

مدیر تربیت بدنی شهرداری کرج اجرای برنامه های شاد را برای تقویت روحیه کودکان و نوجوانان مهم دانست و گفت: جشنواره بادبادکها نیز نقش مهی در ایجاد روحیه مناسب نسل جوان و کودکان دارد.

"جشنواره پرواز بادبادکها" در کرج به مناسبت ولادت با سعادت امام رضا(ع) در تاریخ هفدهم مهر ماه سال جاری روز یکشنبه از ساعت 16 تا 18 در محل پارک شهید چمران واقع در میدان امام حسین(ع) برگزار می شود.



