559 مدرسه کردستان به اینترنت ملی متصل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو ساکی در گردهمایی یک روزه کارشناس مسئولان و کارشناسان فناوری اطلاعات و آمار ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق تابعه استان اظهار داشت: در راستای سیاست های جدید کاری وزارت آموزش و پرورش 559 مدرسه در سراسر استان به اینترنت ملی متصل شده اند.

وی در ادامه بیان کرد: برنامه ریزی برای هوشمند سازی مدارس و اتصال مدارس به اینترنت ملی از اولویت های کاری آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید است و به همین دلیل این مهم از سال گذشته در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته و همچنان دنبال می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان افزود: در همین راستا تعداد 159 مدرسه در آینده نزدیک و 400 مدرسه نیز طی دو ماه آینده به اینترنت ملی در استان کردستان وصل خواهد شد.

ساکی در این نشست، کارشناسان فناوری اطلاعات و آمار شهرستانها و مناطق را مسئول مکان یابی و پشتیبانی فنی این برنامه ها عنوان کرد و از کارگروه فناوری اطلاعات خواست ضمن نظارت بر این فعالیت، بر بازدهی کار و بهره گیری درست از منابع و امکانات نظارت داشته باشند.