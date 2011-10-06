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۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۸

آیت الله ایمانی:

ملت های مسلمان جهان ایران را الگوی حرکتی خود می دانند

ملت های مسلمان جهان ایران را الگوی حرکتی خود می دانند

شیراز - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: افتخار بزرگ ملت های مسلمان جهان این است که ایران را الگوی مسیر حرکتی خود می دانند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد اله ایمانی ظهر پنج شنبه در مراسم معارفه رئیس دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در فارس، افزود: مسلمانان جهان حرکت ها و رفتارهای خود را با الگو برداری از سخنان ولی امر مسلمین انجام می دهند و نباید فراموش کرد که اگر در حال حاضر شیعه، اسلام و روحانیت جایگاه بالایی دارند نتیجه فداکاری امام(ره) است.

وی ادامه داد: امام (ره) نظامی را ساخت و آن را به کمال رسانید و ولی فقیه نیز در حال حاضر ادامه دهنده آن راه است.

نماینده ولی فقیه در فارس با بیان اینکه تمام توجهات باید به ولی فقیه باشد، گفت: ممکن است افرادی در جامعه وارد شوند که برای رسیدن به اهداف خود امامت، ولایت و تشیع را قبول کنند ولی در مقابل ولی فقیه ایستادگی کنند.

آیت الله ایمانی با اشاره به اینکه عزت امروز ما نتیجه مجاهدت یک هزار و 200 ساله روحانیت است، یادآور شد: مجاهدت روحانیت باعث شده امروز شاهد بر پایی نظام الهی، سیاسی و اجتماعی باشیم.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: ستمگران هزار و 200 سال تمام تلاش خود را برای ضربه زدن به روحانیت و شیعه بکار گرفتند تا نام تشیع را خاموش کنند اما کسی ازتبار روحانیت تربیت شد که نظام دو هزار و 500 ساله ستم شاهی را سرنگون کرد و امروز به جایی رسیدم که الگوی تمامی کشورهای مسلمان جهان شدیم.

در ادامه این مراسم رئیس دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در فارس گفت: در این مسئولیت بحثی از تمامی وظایف بالاتر است و اینکه نمایندگی ولی فقیه شعبه ای کوچک از نهاد ولی فقیه است و جدایی از آن ندارد و مهمترین وظیفه ما این است که از جایگاه رهبری حراست کنیم.

حجت الاسلام محی الدین طاهری تاکید کرد: پیروی از ولایت تنها در شعار نیست بلکه باید در عمل نیز ثابت شود و همه چیزمان را برای این کار قرار دهیم.

کد مطلب 1425899

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