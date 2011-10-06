نجات هوایی خدمه کشتی هنگ کنگی در آب های استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، علی ابراهیم زاده بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: در پی اعلام اضطرار و نیاز پزشکی یک فروند کشتی فله بر که از بندر سانتوس برزیل به سمت بندر امام خمینی (ره) حرکت می کرد، بلافاصله هماهنگی های لازم صورت گرفت و یک فروند بالگرد تحت اجاره سازمان بنادر و دریانوردی از بندر بوشهر به موقعیت این کشتی در 20 مایلی جنوب غرب جزیره خارگ اعزام شد .

وی اضافه کرد: شناور ناجی 2 نیز که از جزیره خارگ قصد حرکت به سوی این موقعیت را داشت، بدلیل وضعیت نامساعد جوی و ارتفاع بیش از حد امواج دریا، ناچار به بازگشت شد .

ابراهیم زاده افزود: بالگرد پس از رسیدن به موقعیت کشتی و پس از نشستن بر روی انبار شماره 5 این کشتی، یکی از خدمه کشتی را که دچار آپاندیسیت شدید شده بود تحویل گرفته و به سمت خارگ حرکت کرد .

رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اظهار داشت: این بالگرد پس از نشستن در فرودگاه خارگ، مصدوم را تحویل اورژانس مستقر در فرودگاه داده و به بندر بوشهر بازگشت.