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۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۱

فداکار:

جشنواره امام رضا (ع) مشاعره کشور را احیا کرد

جشنواره امام رضا (ع) مشاعره کشور را احیا کرد

بوشهر- خبرگزاری مهر: معاون مالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در دوره ‌ای که مشاعره در کشور متروک شده بود، برگزاری جشنواره ملی مشاعره از سری جشنواره های فرهنگی هنری امام رضا (ع) فرهنگ مشاعره را در کشور احیا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی فداکار ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه ششمین جشنواره ملی مشاعره رضوی در بوشهر اظهارداشت: به کمک جشنواره امام رضا (ع) جشنواره ملی مشاعره رضوی بعد علمی پیدا کرده و از مظلومیت خارج شده و هم اکنون به یک فرهنگ تبدیل شده است.

وی برگزاری جشنواره های فرهنگی هنری امام رضا (ع) را از مهمترین جریان‌ های فرهنگی کشور عنوان کرد، افزود: این جشنواره بعد از آیین ‌های تاسوعا، عاشورا، ایام فاطمیه و شهادت ائمه جزو مهمترین جریان‌های فرهنگی کشور است.

معاون مالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به سابقه شعر در کشورمان گفت: شعر سابقه ‌ای درخشان در ایران داشته و حتی در جنگ ‌های قرون گذشته افرادی بودند که برای پیروزی در جنگ رجزخوانی هم می‌ کردند.

فداکار افزود: در تاریخ ائمه اطهار(ع) نیز به‌ ویژه در دوران امام سجاد(ع)، امام صادق(ع) و امام رضا(ع) شعر حضوری پررنگ داشته است.

وی با بیان اینکه شعر سنتی، شعر آیینی است و نگاه اصلی آن نیز ولایت و ائمه است، گفت: شعر و خط دو هنری هستند که گذشته بیشتری نسبت به سایر هنرها دارند و آنچه از هنر وجود داشته مربوط به شعر و خط است.

کد مطلب 1425909

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