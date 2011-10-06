جشنواره امام رضا (ع) مشاعره کشور را احیا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی فداکار ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه ششمین جشنواره ملی مشاعره رضوی در بوشهر اظهارداشت: به کمک جشنواره امام رضا (ع) جشنواره ملی مشاعره رضوی بعد علمی پیدا کرده و از مظلومیت خارج شده و هم اکنون به یک فرهنگ تبدیل شده است .

وی برگزاری جشنواره های فرهنگی هنری امام رضا (ع) را از مهمترین جریان‌ های فرهنگی کشور عنوان کرد، افزود: این جشنواره بعد از آیین ‌های تاسوعا، عاشورا، ایام فاطمیه و شهادت ائمه جزو مهمترین جریان‌های فرهنگی کشور است .

معاون مالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به سابقه شعر در کشورمان گفت: شعر سابقه ‌ای درخشان در ایران داشته و حتی در جنگ ‌های قرون گذشته افرادی بودند که برای پیروزی در جنگ رجزخوانی هم می‌ کردند .

فداکار افزود: در تاریخ ائمه اطهار(ع) نیز به‌ ویژه در دوران امام سجاد(ع)، امام صادق(ع) و امام رضا(ع) شعر حضوری پررنگ داشته است .