جشنواره امام رضا (ع) مشاعره کشور را احیا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی فداکار ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه ششمین جشنواره ملی مشاعره رضوی در بوشهر اظهارداشت: به کمک جشنواره امام رضا (ع) جشنواره ملی مشاعره رضوی بعد علمی پیدا کرده و از مظلومیت خارج شده و هم اکنون به یک فرهنگ تبدیل شده است.
وی برگزاری جشنواره های فرهنگی هنری امام رضا (ع) را از مهمترین جریان های فرهنگی کشور عنوان کرد، افزود: این جشنواره بعد از آیین های تاسوعا، عاشورا، ایام فاطمیه و شهادت ائمه جزو مهمترین جریانهای فرهنگی کشور است.
معاون مالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به سابقه شعر در کشورمان گفت: شعر سابقه ای درخشان در ایران داشته و حتی در جنگ های قرون گذشته افرادی بودند که برای پیروزی در جنگ رجزخوانی هم می کردند.
فداکار افزود: در تاریخ ائمه اطهار(ع) نیز به ویژه در دوران امام سجاد(ع)، امام صادق(ع) و امام رضا(ع) شعر حضوری پررنگ داشته است.
وی با بیان اینکه شعر سنتی، شعر آیینی است و نگاه اصلی آن نیز ولایت و ائمه است، گفت: شعر و خط دو هنری هستند که گذشته بیشتری نسبت به سایر هنرها دارند و آنچه از هنر وجود داشته مربوط به شعر و خط است.
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